Algunos de los socios del Gobierno se han mostrado este martes dispuestos a apoyar o, al menos, a estudiar la proposición de ley del PP que pide un 'Plan B' jurídico para unificar criterios en todas las comunidades autónomas cuando expire la declaración del estado de alarma el 9 de mayo, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que hay mecanismos legales suficientes para seguir conteniendo la COVID-19.

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite dicha proposición de los 'populares' sobre el control de enfermedades transmisibles para que sea tomada en consideración en el Pleno, una cuestión que debe aprobar antes la Junta de Portavoces.

En ese caso se someterá a debate en el Pleno del Congreso cuando el grupo proponente tenga cupo y decida llevarla al orden del día, aunque en este caso no será previsiblemente antes del 9 de mayo, ya que no hay convocados Plenos las dos próximas semanas.

Únicamente cuando esté tomada en consideración y haya superado las posibles enmiendas a la totalidad nacería la posibilidad de la tramitación de urgencia y se puede plantear si cabe lectura única.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha instado a que se permita de "manera rápida" el debate de instrumentos jurídicos para dar "certidumbre" a las autoridades en la desescalada y en este sentido el grupo parlamentario ha iniciado contactos con algunos partidos políticos para recabar respaldo a su iniciativa.

El PP aboga por un levantamiento del estado de alarma donde haya una "limitación mínima" de los derechos y libertades de los españoles, "con garantías" y "sin tener que recurrir a medidas extremas".

ERC y Compromís se muestran a favor de apoyar la iniciativa

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que su formación apoyaría poder tramitar por urgencia y en lectura única la proposición de ley del PP: "Estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad. Lo que es una irresponsabilidad es que gente como Urkullu, Tximo Puig o Aragonès se enteren de que acaba el estado de alarma sin alternativa por los titulares", ha aseverado Rufián en rueda de prensa en el Congreso.

El portavoz de ERC ha criticado también que el Gobierno no haya cumplido con el compromiso de hacer un nuevo marco legal para poder recurrir a un estado de alarma menos "nocivo" en cuanto a las libertades y ha reiterado : "Sí estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad".

También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se ha mostrado a favor de apoyar esta iniciativa y encontrar una solución común para evitar que haya sentencias contradictorias ante medidas restrictivas o de movilidad que puedan aprobar las diferentes autonomías.

Baldoví ha sido tajante al señalar que "no estaría en contra": "cualquier medida, si puede ayudar, nosotros no estaríamos en contra, aunque venga del PP".

El portavoz de Compromís ha coincidido en que hay una inseguridad y muchos gobiernos autonómicos "del mismo signo que el Ejecutivo y de diferente tienen inseguridad de qué va a pasar". "No me importaría que se sentaran y que fuera esta u otra la solución. Que se escuchara a los presidentes autonómicos y que saliéramos con la certeza de que a partir del 9 de mayo no habrá sentencias contradictorias a medidas iguales", ha considerado también en rueda de prensa.