Después de recibir los datos, el equipo del JPL-NASA ha estallado en vítores, aplausos y alegría detrás de las mascarillas. Mimi Aung, gerente del proyecto para Ingenuity en el JPL, ha señalado que "ahora podemos decir que el ser humano ha volado en otro planeta" y desbordada por la emoción ha recordado los seis años de trabajo, a la vez que ha asegurado que "si no fuera por la covid-19 abrazaría" a todos sus compañeros presentes en la sala.

El éxito de esta experimento allanará el camino para futuras misiones que incluirán vehículos voladores robóticos avanzados, recopilarán imágenes de alta resolución desde el aire y examinarán los sitios que son difíciles de alcanzar para los rover.

El Ingenuity, de unos 1,8 kilogramos y del tamaño de un balón de fútbol, lleva cámaras y micrófono incorporados para documentar el vuelo desde su perspectiva. Aunque el vuelo es autónomo, las señales que ha recibido el aparato parten del JPL en California. Desde allí el equipo envió este domingo los comandos generales sobre elevación y aceleración, para que Ingenuity gestione su propio vuelo con sus sistemas de guía, navegación y control, debido a que no puede recibir órdenes en tiempo real.

“#MarsHelicopter, you are cleared for takeoff. Flight commands are being sent.



Watch live on Monday, April 19 at 3:15am PT (6:15am ET/1015 GMT) as the team finds out if they've made history by achieving the first powered flight on another planet. https://t.co/SCVeYsIfBh“