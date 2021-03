Los miembros la misión del "rover", cuya velocidad máxima es de 0.01 millas por hora, aún así más rápido que su predecesor Curiosity, han detallado que una vez que el Perseverance empiece del todo sus investigaciones científicas hará desplazamientos regulares de unos 200 metros.

En la rueda de prensa, los miembros del equipo mostraron imágenes en las que se observan las huellas del vehículo sobre la superficie rocosa de Marte.

Katie Stack Morgan, científica adjunta de la misión, ha anunciado este viernes que el lugar en el cráter Jezero donde llegó el Perseverance ha sido denominado Octavia E. Butler, en honor a la escritora de ciencia ficción del mismo nombre nacida en California (EEUU).

"The spot where @NASAPersevere began its journey on Mars now bears the name "Octavia E. Butler Landing." Groundbreaking author @OctaviaEButler is a perfect fit for this mission, as her main characters embody overcoming challenges.



