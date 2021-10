La NASA ha publicado este lunes un espectacular vídeo del aterrizaje en Marte de su rover Perseverance, el primero desde la llegada de la misión al planeta rojo este jueves, en busca de signos de vida.

De poco más de tres minutos de duración, el vídeo publicado revela las imágenes de varias cámaras ubicadas en diferentes lugares del rover desde su entrada a la atmósfera marciana: una muestra el despliegue del paracaídas supersónico, otra, ubicada debajo del rover, el suelo marciano acercándose a tierra, y otras dos vistas muestran el rover depositado gradualmente en el suelo, suspendido por tres cables.

“ Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ“