La NASA muestra las primeras imágenes en color de Marte

El equipo del rover Perseverance ha publicado las primeras imágenes en color de Marte tomadas desde su punto de llegada al cráter Jezero. La misión de la NASA ha llegado en la noche de este jueves a Marte y con el objetivo de estudiar el terreno para una posible llegada del ser humano a Marte.

Durante la rueda de prensa que han ofrecido este viernes, la NASA ha mostrado una panorámica en la que se aprecia un paisaje llano, dominado por una superficie arenosa de la que emergen algunas rocas y piedras de menor tamaño y que ha llamado la atención de los científicos al dudar entre sí son rocas volcánicas o sedimentarias.

La agencia aeroespacial estadounidense ha contado también como fue el amartizaje de la nave en el planeta rojo y han relatado que llevaban años estudiando el sitio de aterrizaje para que fuese llano y seguro en lo que ha sido un "esfuerzo épico" en palabras de la NASA.

“The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG“