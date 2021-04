La operación 'Perseverance', ante un nuevo hito: el primer vuelo en Marte

El helicóptero Ingenuity ultima su preparación para una "histórica" y complicada jornada el próximo lunes 12: el primer vuelo de prueba de una aeronave en otro planeta. Es una fase más de la misión Perseverance en Marte y la NASA lo compara con la hazaña de los hermanos Wright, los pioneros de la aviación.

El pasado martes, el helicóptero consiguió sobrevivir a la heladora noche marciana con temperaturas de hasta 90 grados bajo cero, en la que fue su primera gran prueba. La siguiente era poner en marcha sus palas, y según ha mostrado el Jet Propulsion Laboratory (JPL) -Laboratorio de propulsión de la NASA-, lo ha conseguido, girándolas a 50 rpm.

With just a little bit of swing, the #MarsHelicopter has moved its blades & spun to 50 rpm in preparation for first flight! Takeoff is slated for April 11, with confirmation expected overnight into April 12 for us Earthlings. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/EpDZymjP13“