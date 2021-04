El despegue del helicóptero Ingenuity Mars del cráter Jezero de Marte, que sería el primer intento de vuelo propulsado en otro planeta, ha sido reprogramado "para no antes del 14 de abril", ha anunciado este sábado el Laboratorio de Propulsión de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés).

"Según los datos del helicóptero Ingenuity Mars que llegaron el viernes por la noche, la NASA decidió reprogramar el primer vuelo experimental del helicóptero (...) para no antes del 14 de abril", indicó el JPL, con sede en California y a cargo del un proyecto que ha sido comparado con la hazaña de los hermanos Wright, los pioneros de la aviación en la Tierra.

“#MarsHelicopter 1st flight attempt delayed to no earlier than April 14



During the high-speed spin test, the sequence ended early during the transition from "preflight" to "flight" mode. The helicopter is safe & healthy. The team is diagnosing the issue. https://t.co/ysnZzKR7qM pic.twitter.com/lP3NrIvGBs“