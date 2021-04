Datos en Reino Unido: se han notificado 2.963 nuevos contagios y cuatro fallecidos en las últimas 24 horas. Se trata de la cifra de decesos más baja desde septiembre. En total desde que el comienzo de la pandemia el Departamento de Salud británico ha confirmado 4.390.783 positivos y 127.274 fallecidos.

Además, se ha informado de que 32.932.448 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID y 10.152.039 personas la pauta completa.

“The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspozbgYHOn Mon 19 April, 2,963 new cases and 4 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.32,932,448 people have now received the first dose of a vaccine and 10,152,039 have received a 2nd dose. pic.twitter.com/NXne7PWJKi“