COVID-19 España | 12 de abril: El efecto Semana Santa empieza a notarse y la incidencia roza los 200 casos

India aprueba el uso de la vacuna rusa Sputnik V. La segunda nación más poblada del mundo ha aprobado el uso de la rusa Sputnik V, que ya está autorizada en 60 países.

"India, la segunda nación más poblada del mundo, se convirtió en el sexagésimo país en registrar Sputnik V después de los resultados positivos del estudio clínico de fase 3. Sputnik V ahora está autorizada en 60 países con una población de más de 3 mil millones de personas", puede leerle en el Twitter de la propia Sputnik.

