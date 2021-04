Simón descarta que Madrid haya falseado datos: "A mí no me consta"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha descartado que ninguna comunidad esté haciendo "conscientemente" falsificaciones de los datos de la pandemia , aunque ha reconocido que "sí puede haber algún retraso" en las notificaciones.

Así lo ha expresado al ser preguntado por el comentario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien cuestionó el pasado viernes en una conversación informal con periodistas los datos de contagios por coronavirus que comunica la Comunidad de Madrid.

"A mí no me consta que los datos sean falsos", ha respondido, al explicar que "puede haber algún retraso que se corrige, pero más allá de eso, no creo que ningún servicio de vigilancia de ninguna comunidad esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos".

"Los datos que aporta Madrid tienen la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma", ha recalcado.