La suspensión de la vacunación de COVID-19 con AstraZeneca en España a los menores de 60 años por su posible vinculación con casos raros de trombosis ha dejado en el limbo a millones de personas que esperaban recibir la segunda dosis en las próximas semanas.

Aunque todavía no hay consenso sobre el siguiente paso a seguir, el Ministerio de Sanidad no descarta la combinación de las diferentes vacunas contra el coronavirus. "Las decisiones vienen de los expertos. Un escenario es quedarse con la primera dosis y el otro es administrar otra vacuna como la de Pfizer o Moderna", ha afirmado el sábado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante un acto en Canarias, en el que ha pedido "tranquilidad y calma" a las personas afectadas.

Francia, por su parte, ya ha anunciado que pondrá en marcha esta estrategia e inyectará una segunda dosis de Pfizer o Moderna a un total de 533.000 personas, en su mayor parte sanitarios menores de 55 años, que contaban ya con una de AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud, en cambio, se ha desmarcado de dicha táctica al afirmar que aún no hay datos suficientes que permitan recomendarla. Dicha opinión también la comparten los expertos en la materia consultados por RTVE.es, que piden esperar a los resultados clínicos que ya están se están realizando en Reino Unido.

"Por ahora se desconocen los efectos en humanos de combinación de vacunas de COVID, por lo que es recomendable esperar a los resultados de los ensayos clínicos. A nivel teórico puede ser razonable porque la combinación de vacunas se ha aplicado en modelos con animales y, en ocasiones, incluso ha funcionado mejor que con dosis de la misma vacuna, pero es un procedimiento experimental", advierte codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC).

¿Es suficiente una sola dosis de AstraZeneca?

No hay consenso tampoco sobre el otro escenario presentado por la ministra de Sanidad de dejar con una sola dosis a los pacientes, lo que otorgaría un porcentaje de eficacia del 70 %. Para Sola esta vía no es la más adecuada, ya que se reduce la eficacia. "Dejar con una dosis única no sería lo mejor, porque hay ya datos que demuestran que a los tres meses puede bajar la eficacia", señala.



El tiempo de espera, sin embargo, es para otros expertos, un espacio asumible hasta que se tome una decisión. "Es un porcentaje de eficacia similar a la de Janssen, por lo que, aunque no es lo óptimo, se puede considerar hasta que se tengan otras opciones más claras", apunta Carmen Cámara. "Son necesarias las dos dosis, según recomiendan las propias farmacéuticas, pero hay unas semanas más para tomar la decisión", añade Alfredo Corell.

Por el momento, hay 2.388.397 personas con al menos una dosis de AstraZeneca en España, cifra en la que se incluye tanto los menores de 60 años con la vacunación suspendida como los de 60 a 69 a los que sí se ha seguido inmunizando esta semana. El número de personas con la pauta completa de esta vacuna es, sin embargo, 125, según los datos de Sanidad emitidos el viernes.