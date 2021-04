En el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa adiestran a todos los perros de las Fuerzas Armadas. De los 120 canes con los que trabajan actualmente, siete de ellos comenzaron un estudio para poder detectar el coronavirus. Ahora mismo solo cuatro siguen en el proceso y el más avanzado de todos ellos es Soco.

Se trata de un pastor alemán de 4 años cuyo porcentaje de acierto es de un 90%. Soco lleva siete meses entrenándose en la tarea de localizar la COVID-19, por lo que el estudio aún se encuentra en una fase inicial.

Si el adiestramiento de estos perros consigue llegar a la etapa final, podrían ser utilizados como una herramienta de detección rápida y barata en controles tanto de aeropuertos como de fronteras.

¿Cómo aprenden a detectar la COVID-19?

Los perros tienen un olfato 40 veces más potente que el de los humanos. Llevan años empleándose con éxito en la detección de drogas, explosivos, personas desaparecidas e incluso en el diagnóstico precoz de enfermedades humanas. Su adiestramiento a la hora de hallar evidencias de coronavirus sería muy similar a los ya empleados en esas situaciones.

Al principio, se les enseña a asociar un olor con un tubo o un trozo de tela. Después, esconden el objeto en zonas cada vez de más difícil acceso para que el perro lo encuentre, utilizando el refuerzo positivo para motivarle a realizar una señal específica cuando lo detecta. Una vez completado el adiestramiento, el animal debe ser capaz de rastrear el olor sin la utilización del objeto asociado.

De momento, las muestras con las que trabaja Soco no son contagiosas, para no ponerle en riesgo ni a él ni a sus adiestradores. De hecho, conseguir que detecte el virus en las personas no parece probable a corto plazo. En concreto, lo que deberá rastrear en un futuro será el sudor generado por las personas contagiadas.

Aquellos perros que ya estén siendo utilizados en la detección de drogas no podrán colaborar en la tarea, porque podrían confundirse si una persona ha consumido este tipo de sustancias previamente.