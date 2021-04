09:58

Ángel Gabilondo asegura que no se pondría la vacuna rusa si no está homologada. "Estamos hablando de vacunas que no están homologadas por la EMA [Agencia Europea del Medicamento]. No me pondría esa vacuna; lo digo desde ahora. Mientras no esté homologada dentro de un plan nacional y europeo", ha declarado en Onda Madrid el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

No obstante, ha añadido si fuera presidente y estuviera homologada la compraría "si está coordinado por el sistema nacional de salud y europeo".