La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuestiona que el material entregado por Podemos al juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid como trabajos realizados por Neurona para las elecciones generales de 2019 correspondan verdaderamente a la empresa que da nombre al caso y así se lo ha remitido en un informe al magistrado Juan José Escalonilla.

El documento, al que ha tenido acceso RTVE, había sido solicitado por el propio juez instructor del 'caso Neurona' para determinar si hay alguna correspondencia entre los servicios que figuran como prestados en las facturas que también se han incorporado a la causa y el contenido de los vídeos que el partido atribuye a la consultora.

Todo ello, en el marco de la causa sobre la presunta financiación irregular del partido. Un caso que surgió a raíz de la denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, y que recae principalmente sobre un contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales de 2019.

El magistrado sospecha que dicho contrato fue simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas', aunque a lo largo de los últimos meses ha cerrado otras líneas de investigación de la causa, como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. Sin embargo, se vio obligado a reabrir la línea relativa a la presunta 'caja B' de Podemos bajo las órdenes de la Audiencia Provincial de Madrid.

"En los restantes autores identificados, tales como Vicente Camu o Waldemar Aguado Butanda, con la información a la que ha tenido acceso este grupo de investigación, no ha podido ser constatada ninguna relación laboral o contractual con la empresa adjudicataria , Neurona Comunidad, que no tiene trabajador alguno, o con la subcontratada, Creative Advice Interactive", ha añadido la UDEF.

Trabajos fuera de fecha y "con otro fin" y facturas "imposibles"

Por otro lado, la UDEF ha observado que "algunos de los trabajos presentados son susceptibles de no haber sido utilizados para la precampaña y campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, puesto que en la memoria entregada se encuentran archivos que no corresponden con la finalidad del contrato, bien porque se encuentran fuera del marco temporal en base a la fecha que consta en los metadatos del archivo, o bien porque una vez visualizado su contenido este no corresponde con tal fin".

"En algunos de los archivos la fecha de creación que figura en los metadatos está fuera del plazo establecido", destaca la UDED. "Y, por ese motivo, los archivos no tendrían esa finalidad, que no debería ser otra que las elecciones generales", ha ilustrado. Asimismo, ha resaltado que, "en base a indicios racionales", "una gran cantidad de archivos no se ajustan por el contenido a la finalidad del contrato, ya que, una vez visto el producto en su globalidad, este parece tener otro fin que no es el de las elecciones generales".

Por último, ha puesto en duda las facturas de Neurona, apuntando que "los conceptos que presentan son tan genéricos que, por parte de este grupo de investigación, no es posible determinar una relación directa en los contenidos contratados y los facturados".

En concreto, ha puesto la lupa en cuatro facturas por un total de 3.190.550 pesos mexicanos (unos 130.548 euros) que una de los dos socios mexicanos de Neurona Comunidad, Andrea Edlin, ordenó al administrador de la empresa, Elías Castejón, que pagara a Creative Advice por los servicios prestados a Podemos. "Todas ellas son emitidas en fecha 26 de abril de 2019", pese a que Edlin dio la orden de pago un día antes, "extremo que se entiende imposible". Y cuestiona otra factura en concepto de 'Gestión y manejo de redes sociales Facebook primer semestre 2019': "No puede ser adjudicataria de unos servicios desde enero de 2019, puesto que -la empresa- fue constituida posteriormente, el 19 de marzo".

Por último, una vez más, la Policía ha aludido a la "disparidad de fechas" que constan en el contrato, precisando que "las firmas electrónicas son con fechas posteriores a la finalización de la prestación y una vez el contrato ya se encontraría vencido", una cuestión que el administrador de Neurona ha atribuido en sus escritos a meros errores.