Bañador, toalla y ahora también mascarilla, la nueva normativa revoluciona las playas canarias

El desconcierto que ha generado la nueva norma sobre el uso de mascarillas en espacios públicos obliga a Sanidad a revisar la medida. Se ha comprometido con las comunidades a darle una vuelta, pero de momento, durante esta semana santa, habrá que llevarla siempre que estemos fuera del agua en playas y piscinas.

Coger sol con la mascarilla puesta. Estemos solos o acompañado. Una situación surrealista para muchos.

Algunos no lo entienden: " Resulta que estás aquí respetando la distancia de separación y tienes que ponerte la mascarilla. No lo entiendo" y a otros les parece bien:

"A mi si me parece bien. La gente no se da cuenta de la enfermedad tan grande que tenemos"

La norma ha revolucionado a buena parte de la población a pocas horas de que comience el puente de Semana Santa.

Una ley que no es nueva y que permitía excepciones por comunidades autónomas.

Hasta ahora en Canarias se podía coger sol en playas y piscinas siempre y cuando se cumpliera con la distancia de seguridad. Ahora está prohibido según la Ley publicada en el BOE y habrá que utilizarla de manera obligatoria. Una medida que debate el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas en el consejo interterritorial.

Baleares dice que no la va a aplicar y Canarias pide otra solución

Por eso Sanidad y las Comunidades Autónomas han pactado estudiar si se cambia o no la ley que desde hoy obliga a usar mascarilla en los espacios públicos.

La ministra de Sanidad hay señalado que hay comunidades autónomas que tienen distinta normativa y "yo creo que es muy importante que seamos capaces de armonizar, homogeneizar y contextualizar"

La norma sigue en vigor, aunque Baleares ya han dicho que no la van a aplicar. Mientras el presidente del ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres indica que es absurdo tener mascarilla en la playa donde tenemos a distancia a los demás "diciendo también que hay que ponérsela si estamos cerca de otras personas"

Por el momento, en las playas de las Islas imagen para todos los gustos. Mucha distancia de seguridad y poca mascarilla.