La variante británica será una de las protagonistas de la cuarta ola en nuestro país. O al menos, eso es lo que se desprende de los datos sobre la pandemia recogidos por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Según el ‘Informe sobre la situación epidemiológica de la variante B.1.1.7 de SARS-CoV-2 y otras variantes de interés’, la británica sería la principal variante que está bajo la lupa del Ministerio de Sanidad.

La variante ya representa más de la mitad del virus que circula en algunas regiones. Las comunidades autónomas que más incidencia de esta variante presentan son Asturias (99 %), Cantabria (95 %), Navarra (91 %), Galicia (90%),Cataluña (89 %), Baleares (83 %), País Vasco (76 %) y Comunidad Valenciana (71 %). En 'La Hora de La 1' hablamos con Iñaki Comas, científico del CSIC y uno de los investigadores que siguen el rastro a la variante británica en nuestro país.

Una variante más difícil de erradicar

Iñaki Comas ha indicado que el protagonismo de la variante británica en esta cuarta ola está relacionado con que “es mucho más difícil de eliminar”. También añade que “las medidas que hemos tenido hasta ahora han ayudado a que caiga la incidencia de las anteriores variables y esta variable está costando muchísimo más”. Además, cada vez que se relajan las medidas de movilidad o protección, “lo que vemos es que aumentan mucho los casos”, por lo que advierte del riesgo sobre los mensajes de “salvar la semana Santa Santa”.

“El problema no es que las restricciones no vayan a funcionar con esta variante, que más o menos funcionan, sino que no nos podemos permitir levantarlas”, ha querido indicar el investigador.