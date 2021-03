El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha constatado que las cifras de contagios de coronavirus se encuentran en ascenso doce comunidades autónomas, cuando se acerca un periodo de más riesgo por los festivos de Semana Santa. "Revertirlo está en manos de todos (...) Cada semana vacunando, y cada semana vacunamos más, es tiempo que ganamos para evitar una cuarta ola", ha destacado.

En la rueda de prensa habitual para dar cuenta de la situación de la pandemia en nuestro país, el epidemiólogo ha reconocido que están "preocupados" por cómo pueda influir el aumento de la movilidad y las reuniones sociales durante las vacaciones.

Dado que la tendencia de los contagios evoluciona de forma "lenta, pero se mantiene en ascenso", Simón ha recordado que los Gobiernos autonómicos pueden tomar medidas más restrictivas "al margen" de las medidas de mínimos acordadas con el resto de comunidades autónomas y el Ejecutivo central. No obstante, ha subrayado que la situación epidemiológica es diferente entre los territorios.

El informe del Ministerio de Sanidad de este lunes ha arrojado una incidencia 149 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El indicador no sube en Asturias, Canarias, Extremadura y Galicia, y en otras tres comunidades se mantiene estable. La que más repunta desde el viernes es Navarra -con casi 43 puntos, y ya se sitúa en riesgo extremo-, junto a Madrid, que también supera los 250 casos.

Fernando Simón: "Me preocupa la movilidad de los extranjeros hasta cierto punto"

El riesgo por la llegada de turistas extranjeros es "bajo" si se cumplen las medidas

El director del CCAES ha manifestado también preocupación por las posibles entradas de casos de contagios a España de turistas extranjeros, tras las imágenes de fiestas y relajación en el cumplimiento de las medidas que se han conocido en los últimos días. Sin embargo, Simón ha valorado que "el riesgo es bajo", si se cumplen las medidas de control. "El truco está en implementar bien las medidas con todas las personas que estén en España", ha advertido.

"Que se hagan pruebas antes del viaje reduce mucho los riesgos, pero no los elimina. Además, hay formas de entrar a nuestro país en los que no es posible hacer ese control, como en la entrada por carretera. Francia no está para nada mejor que nosotros. Creo que puede haber un cierto riesgo, es pequeño, pero existe", ha explicado, aunque desde este sábado se exige una PCR negativa y realizada en las últimas 72 horas previas también a los pasajeros procedentes de Francia por vía terrestre y aérea.

Con todo, según ha indicado Simón, los datos en ascenso de estos días se corresponderían a las infecciones producidas durante el puente de San José, hace diez días, por lo que considera "probable" que el incremento "se mantenga en los próximos días". Además, ha estimado "vital" mantener las medidas de control para que la Semana Santa no tenga "el impacto que hemos observado en festividades previas", como la Navidad.

Durante la primera semana de enero, la curva epidemiológica multiplicó su ascenso. De nuevo, en esta ocasión, "no sabremos los resultados de la incidencia del coronavirus en estas festividades hasta unos días después". Para minimizar los riesgos, ha recomendado destinar nuestro tiempo libre a actividades al aire libre, donde el riesgo es mucho más bajo.

Finalmente, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha concedido que podrán ir relajándose las medidas paralelamente al progreso del plan de vacunación, como ha ocurrido ya con las residencias, si bien esto no cree que deba plantearse antes de Semana Santa y siempre manteniendo las medidas de protección personal como las mascarillas, la distancia de seguridad y la higiene.