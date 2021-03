La cuarta ola de la pandemia de coronavirus en España es una amenaza inevitable, pero la capacidad de reacción será fundamental para poder modular la magnitud de su impacto, según los expertos consultados por DatosRTVE. La experiencia de las tres que ya hemos pasado demuestra que es imposible predecir con exactitud cuándo llegará. Por eso, los especialistas apuntan a seis herramientas -algunas desarrolladas durante la pandemia- capaces de evitar que el virus nos pille por sorpresa.

Un rastreo efectivo, los modelos matemáticos, el control de las variantes o la vigilancia de las aguas residuales pueden adelantarse al repunte de los casos. El objetivo es que los ingresos en los hospitales no sean los primeros en dar la voz de alarma y, en cualquier caso, las restricciones y la vacunación son dos herramientas básicas para frenar el impacto.

"Cada región implementa lo que quiere o lo que puede", señala el experto, que echa en falta una estrategia nacional que incluya el uso de aplicaciones móviles obligatorias . "Por desgracia, los gobiernos occidentales, por norma general, no han adoptado esta idea, quizás por miedo a la percepción de limitación de libertades", lamenta.

" Cuando alguien está infectado, ya está excretando el virus antes de detectar los síntomas y, cuando estos aparecen y los médicos le hacen el test, han pasado entre siete y ocho días", ilustra el experto, que insiste en que, a pesar de que el sistema no permite saber quién está contagiado, sirve para ir por delante del virus.

El sistema se comenzó a usar para seguir al coronavirus en los Países Bajos y en España se está aplicando en lugares como A Coruña, Valencia o Cataluña . La diferencia en Madrid es la metodología, explica el representante de la empresa pública de aguas, que ya ha divulgado los avances en la revista científica The Lancet.

Coronavirus en aguas residuales e ingresos hospitalarios Sistema Vigía / Canal de Isabel II / The Lancet

Sanidad ha avanzado que la secuenciación alcanza por ahora al 5 % de las muestras que dan positivo en una PCR , aunque los datos todavía no son públicos. Esto se debe a que las secuencias de algunas comunidades autónomas son parciales, por lo que aún no se ha cumplido el objetivo de extraer el ADN completo en este porcentaje, según han reconocido fuentes de este Ministerio a DatosRTVE.

4. Hospitales: la alerta evidente si falla todo lo anterior

“Cuando los hospitales empiezan a saturarse, ya vamos tarde“

Los sanitarios de primera línea han sido hasta ahora los primeros que han alzado la voz en cada una de las olas que ha atravesado España. Y las medidas han llegado días más tarde. Los ingresos en hospitales y UCI "son un indicio de repunte", señala García, pero advierte: no se trata de un marcador "temprano". "Cuando los hospitales empiezan a saturarse, ya vamos tarde", sentencia.

"Las epidemias no se controlan en los hospitales; se controlan en atención primaria, en la comunidad, con vigilancia epidemiológica, etc.", puntualiza en declaraciones a RTVE el experto en Salud Pública y exdirectivo de la OMS Rafael Bengoa, que llama a reforzar todas estas herramientas más allá de la cuarta ola: "Este no es el primer virus ni va a ser el último".