Un año después del inicio de la pandemia de la COVID-19, la lucha contra el coronavirus continúa en España, aunque ahora con las esperanzas puestas en la vacunación. En este proceso, la investigación ha tenido un papel esencial tanto a la hora de detectar y entender el virus como en el momento de encontrar un tratamiento, pero ¿qué lectura hace la comunidad científica de la gestión de la pandemia?

TVE ha trasladado esta pregunta a tres expertos en la materia: la viróloga del CSIC, Margarita del Val; el epidemiólogo del Instituto de Salud Global, Alberto García-Basteiro y el experto en salud pública y exdirectivo de la OMS, Rafael Bengoa.

"Deberíamos haber reaccionado antes, pero es cierto que prácticamente ningún país de Europa lo hizo. No nos lo podíamos creer", ha asegurado Del Val, que apunta a "la falta de control" y de detección de los casos al inicio de la pandemia como uno de los errores a aprender. Esta posición la comparte García-Basteiro, que también señala la "la lentitud en la toma de decisiones": "Desde el momento que se pensó en un confinamiento hasta que realmente lo ejecutamos van pasando unos días que, ahora sabemos, eran días de oro".

Por su parte, Bengoa ha destacado que la pandemia ha puesto en evidencia que "no estábamos preparados" para una crisis de estas dimensiones y ha recalcado la importancia de "reforzar los servicios sanitarios públicos" y la inversión en ciencia. "Si no, nos vamos a estrellar otra vez", ha afirmado tras apoyar que se mantengan las restricciones en Semana Santa para evitar nuevas oleadas.

"De momento está en stand-by, es decir, no se ha desencadenado una evaluación como la que pedíamos : que fuera independiente, con gente que tuviera credibilidad exterior y que no estuviera metido en el día a día político", explica Bengoa.

Margarita del Val, en ese caso, ha animado a apostar por la "prevención y la vigilancia epidemiológica" para evitar la propagación del coronavirus y de nuevas enfermedades infecciosas. "Ahora mismo tenemos que mantener mucho las medidas para no seguir sobrecargando a los sanitarios, en particular, cuando estamos con la campaña de vacunación lanzada. No podemos comprometerla para nada", ha incidido.

Los sanitarios han sido uno de los colectivos más visibles durante este año de pandemia, una labor que han reconocido los expertos y que animan a "reforzar" para evitar nuevas oleadas. "(La sanidad española) ha respondido genial, pero obviamente va a dejar muchas cicatrices tanto en los profesionales como en el propio sistema. Yo diría que está en un momento de vulnerabilidad importante y que no va a poder hacerlo tan bien en una cuarta oleada . Es importante que la evitemos", ha considerado Bengoa que resalta que las "pandemias no se controlan en los hospitales", sino desde la anticipación.

Reclaman más inversión: "La investigación no se improvisa"

Por último, los expertos han pedido más inversión en la investigación y han querido lanzar un mensaje en favor de la ciencia. "La investigación en el mundo ha demostrado que no es un lujo, es lo que nos ha sacado adelante. En España debe quedar el mensaje de que no puede ser una subvención, tiene que ser una inversión", ha sentenciado Del Val, tras destacar que el rápido desarrollo de la vacuna se debe, en parte, a estudios previos de virus con características similares. "La investigación no se improvisa", ha dicho.



Además, Del Val ha lamentado que nuestro país "se haya quedado atrás" en ciencia. "Desde el 2009 se ha ido recortando el presupuesto en investigación y se estaban olvidando las enfermedades infecciosas. Los tres grupos que están preparando vacunas en España son francamente veteranos porque ha sido muy difícil estabilizar a personas especialistas en enfermedades infecciosas. Era un campo que prácticamente no se estaba financiando", ha asegurado.

García- Basteiro ha advertido, por su parte, que "las enfermedades infecciosas no se han ido y van a seguir siendo una amenaza". "Si hay un tipo de enfermedad que puede poner en jaque a la humanidad son las infecciosas y para estar preparados tenemos que invertir", ha concluido.