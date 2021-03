Varias comunidades autónomas suspenden la vacunación con los lotes investigados de AstraZeneca

Cataluña, Castilla y León, Asturias y Andalucía han decidido suspender temporalmente la vacunación con los lotes investigados de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, cuya administración se ha detenido en varios países europeos después de que apareciesen casos de problemas de coagulación que podrían estar relacionados con el fármaco.





Después de estudiar los episodios detectados, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado seguir administrando la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea, y ha recordado que únicamente se han notificado 30 casos entre cerca de cinco millones de personas a las que se les ha administrado el fármaco. Asimismo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este viernes en los micrófonos de RNE que el lote de la vacuna que otros países han retirado "ya fue suministrado y administrado" en España, por lo que ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" porque en nuestro país no se han registrado más que efectos "leves".

A pesar de estas recomendaciones, el Departamento de Salud de Cataluña ha retirado "por prevención" unas 2.000 dosis que aún no habían sido administradas de este lote -del que ya ha inoculado 37.000. Las autoridades sanitarias catalanas han adoptado esta medida "por prevención, a la espera de que haya un informe definitivo de la Agencia Europea del Medicamento", al mismo tiempo que han confirmado que mantienen el plan de vacunación previsto para las siguientes semanas.



Por su parte, Andalucía ha inmovilizado las 1.200 dosis que tiene de la partida de la vacuna de AstraZeneca. Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que achaca la decisión al “principio de precaución”. La medida no afecta al resto de las dosis de AstraZeneca que no pertenecen a este lote.



La inmovilización se ha llevado a cabo, ha aclarado Aguirre, pese a que "la Agencia Europea del Medicamento nos ha comunicado que no había ningún problema, que no hay una relación directa en Austria y Dinamarca con este lote y el aumento de los trastornos de coagulación en esas personas, que han llevado a algunas al fallecimiento".



En esta misma línea, Castilla y León ha decidido, como medida cautelar, suspender temporalmente la vacunación con las dosis disponibles del lote número ABV5300 de la vacuna AstraZeneca, distribuido a mediados de febrero en toda la comunidad y que ha sido relacionado con posibles efectos adversos graves.

Según ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado, la decisión se toma atendiendo al principio precaución que ha de regir ante este tipo de situaciones, si bien en Castilla y León no se ha registrado ningún efecto adverso grave por la inoculación de este tipo vacunal ni de las otras vacunas autorizadas. La Agencia Española del Medicamento tampoco tiene ninguna notificación al respecto en todo el territorio nacional.



El Gobierno del Principado de Asturias ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" en el proceso de inoculación de las dosis de AstraZeneca, que prosigue con "todas las garantías de seguridad" tras retener algunas dosis de un lote de este laboratorio, un suero que se ha suministrado ya a cerca de 6.000 asturianos.



Lo ha confirmado la portavoz del Gobierno regional, Melania Álvarez, quien ha explicado que la retención de estas dosis se ha llevado a cabo por un principio de "máxima prudencia", tras la suspensión temporal en varios países. "No vamos a perder ni un minuto a la hora de seguir avanzando en ese proceso", ha puesto de manifiesto antes de apuntar que Asturias continuará con la campaña siguiendo de "manera escrupulosa" las órdenes incluidas en la estrategia nacional.

Galicia y Canarias seguirán vacunando con normalidad A diferencia de estas tres comunidades. otras han decidido no alterar sus campañas de vacunación con el fármaco de AstraZeneca. El conselleiro gallego de Sanidad, Julio García Comesaña, ha indicado este viernes que en la comunidad se ha vacunado con el lote de AstraZeneca retirado en otros países por episodios trombóticos y que no está en los planes paralizar esa vacunación dado que ni la Agencia Europea de Medicamentos ni la Española lo han recomendado. "Galicia recibió el lote -que está siendo investigado- y se está acotando quién ha recibido" las dosis, pero, con la indicación dada por los vigías de la calidad, seguridad y eficacia de los fármacos, "la idea es continuar actuando con normalidad". "Seguiremos vacunando", ha garantizado el responsable autonómico.



Igualmente, Canarias ha manifestado que sigue administrando la vacuna de AstraZeneca porque la considera plenamente segura, si bien ha apartado temporalmente y por precaución 110 dosis asociadas al lote sobre el que se han suscitado dudas en algunos países del norte de Europa.



Así lo ha confirmado a Efe una portavoz de la Consejería de Sanidad, que ha recordado que la Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio de Sanidad siguen considerando segura esa vacuna, de la que ya se han administrado en Canarias alrededor de 27.500 dosis.