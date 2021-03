“Veía una oferta de trabajo o algo y, cuando llegaba yo, como que miraban de arriba abajo. Todas las entrevistadas tardaban 15 o 20 minutos y, cuando me tocaba a mí, dos minutos o uno”. Es el relato de una mujer trans venezolana residente en Barcelona que se ha sentido doblemente discriminada a la hora de buscar empleo por su condición de migrante LGTBIQ+, una realidad difícil de probar que con frecuencia sufren otras muchas personas en España.

Así se desprende del estudio “Lucha contra la discriminación laboral por razones de orientación sexual e identidad de género” que ha presentado este jueves la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y que ha sido financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La investigación visibiliza la situación que viven las personas migrantes LGTBIQ+ en los procesos de selección de personal y contratación a partir de la experiencia de algunos afectados, quienes, con su testimonio, ayudan a comprender cómo la condición migratoria junto con la identidad sexual resitúan "la relación con el mercado de trabajo y, en concreto, las posibilidades de acceso al mismo".

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA - Fundamental Rights Association) hizo públicos en 2020 los datos de la mayor encuesta con población LGBT en la que se indica que, en España, aún un 1 1% de personas LGB y un 37 % de personas transexuales se han sentido discriminadas en los procesos de acceso al empleo. Sin embargo, eso datos no reflejan toda la realidad de este colectivo porque no han tenido en cuenta la procedencia, la pertenencia a una minoría étnica o la racialización, señalan desde CEAR.

Barambones también ha apuntado que 4 de cada 5 trans no tienen empleo y ha lamentado que a una frecuente desvalorización de las expresiones de género o roles asociados a lo femenino y exclusión de aquellas identidades "que no acatan" el binarismo hombre o mujer, se le unan los estereotipos por el color de piel, el acento o el país de origen : "se crea una imagen muy sesgada sobre las personas migrantes LGTBIQ", ha recalcado.

Rechazo en entrevistas de trabajo: "Mi apariencia incomoda"

Las entrevistas son entendidas como el momento de "mayor vulnerabilidad" en la búsqueda de empleo. A pesar de ser un proceso en el que la discriminación suele adoptar formas sutiles, quien está siendo discriminado identifica perfectamente los actos, actitudes o preguntas que le genera malestar.

Además, son numerosos los prejuicios en torno a la apariencia, ajustada o no a la norma social, de la persona entrevistada.

“Mi apariencia incomoda, no saben muy bien qué soy. Muchas veces me confunden con chico, con un chaval, ves… […] no estoy de cara al público, así la voz no es problema”, relata una joven no binaria nacida en México que vive en Sevilla.

En el caso de las mujeres trans, varias entrevistadas han apostado alguna vez por la entrega en mano de su currículum, pero este no siempre ha sido bien recibido.

“Aquí nunca le han dado una oportunidad a una chica trans de trabajar“

“Me dice un chico, “Ay, no es por desmoralizarte, pero aquí las chicas trans nunca. Aquí han venido muchas chicas con el currículum y aquí no lo aceptan, aquí nunca le han dado una oportunidad a una chica trans de trabajar”, cuenta una venezolana que vive en Valencia.