Marina Logares, matemática: "La mujer lesbiana vive problemas específicos en el mundo académico"

En las matemáticas, ciencia con nombre femenino plural, pero que suele asociarse con los hombres, las mujeres que han destacado y contribuido a su avance y desarrollo son muy poco conocidas: Hipatia, Sophie Germain y la teoría de la elasticidad; Ada Lovelace y el algoritmo que abre la puerta al cálculo mecánico; Emmy Noether y las teorías de los anillos y los números; Mary Cartwright y sus teoremas; Katherine Johnson y sus cálculos para la NASA y la conquista del espacio; Maryam Mirzajani y sus estudios sobre geometría hiperbólica, primera mujer galardonada con la Medalla Fields, el Nobel de las Matemáticas…

Pese a ello, si se interesan por las ciencias y, en particular, por las matemáticas. No obstante, a medida que se avanza en el grado de especialización, son más las que abandonan. Así lo ha constatado Marina Logares en su experiencia como docente: “Sabemos -indica- que cuando llegamos al nivel de si seguir la investigación en Matemáticas o irte al mundo laboral en la empresa, hay menos mujeres que eligen la investigación y además vas viendo cómo van cayendo. En el nivel máster, caen unas cuantas; ante el doctorado, caen más ; después, buscar ya una plaza, sigue cayendo y cayendo y cada vez hay menos mujeres . Veo menos apoyo por parte de sus amigos o de la sociedad misma” .

Sesgos sexistas

Sin embargo, en la vida académica, sí existen sesgos sexistas. Y Marina los ha experimentado: “Me ha pasado ir a un centro de investigación a oír una charla, llegar un poco antes porque el conferenciante es un amigo mío. Mientras estamos hablando de investigación, viene el organizador de la charla y me dice ‘Oye, Marina, puedes ir a por el mando del cañón’. Un momento, yo estoy hablando con esta persona y no soy de este centro. No soy la de los recaditos. Persiste ese sesgo de ver a la mujer no como igual, sino como subordinada”.

Otra cosa que Logares echa de menos en la vida académica española son los protocolos de igualdad, diversidad e inclusión, existentes por ejemplo en las mejores universidades de Canadá y Estados Unidos. Aunque la Ley de la Ciencia de 2011 propugna que no existan sesgos ni discriminación en las evaluaciones y en las oportunidades de desarrollo profesional y académico, la discriminación sexista y la dificultad para entender la diversidad persisten.

Como mujer lesbiana y activista de los derechos LGTBI, Logares ha vivido en su vida académica situaciones que muestran lo mucho que queda por hacer. Por ejemplo, a la hora de asistir a un congreso académico o en viajes de investigación, el lugar de destino puede plantear un problema de seguridad personal, ya que no se toleran o se rechazan, por ejemplo, a las lesbianas. Y no participar en ese congreso o trabajo influye en el currículum. Y al final, supone también hacer pública una orientación sexual no siempre entendida o tolerada.

A diferencia del hombre gay, Marina subraya que “la mujer LGTBI es más invisible y también está más discriminada. Lo está como mujer y como lesbiana. No participas de esta sociedad por ningún lado, ni por tu pareja ni por nada. Además, imagínate, mujer trans, lesbiana, ya ni te cuento. Mujer, trans, lesbiana y mayor; mujer, trans y razializada… “.

Pero la gran pregunta según la perspectiva del trabajo científico, subraya Logares, es simple. “¿Queremos captar a todas las buenas mentes? ¿Queremos tener a los mejores entre todos o queremos solo a los mejores de un determinado sector de la población?”.