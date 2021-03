COVID-19 en España | 23 de marzo: Sanidad notifica 201 muertes y 5.516 contagios, con una subida leve de la incidencia

Biden participará en la cumbre europea virtual del próximo jueves. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intervendrá en la videoconferencia que los líderes de la Unión Europea (UE) celebrarán el próximo jueves para abordar la cooperación entre Washington y Bruselas. "Esperando dar la bienvenida al presidente de Estados Unidos en la reunión de esta semana del Consejo Europeo. He invitado al presidente de Estados Unidos para que se una a nuestra reunión para que comparta sus puntos de vista sobre nuestra futura cooperación. Hora de reconstruir nuestra alianza transatlántica", ha escrito en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

“Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting. I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb“