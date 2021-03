Hasta ahora en España se han administrado tres vacunas distintas contra la COVID-19: las de Pfizer/BioNTech, Moderna y Oxford-AstraZeneca. La vacunación con esta última se reanudará el miércoles tras recibir el aval definitivo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Y se añadirá la de Janssen, cuyas primeras dosis llegarán a España en la segunda quincena de abril y se empezarán a administrar durante el segundo trimestre del año.

El Ministerio de Sanidad ha informado de cuándo llega la protección más elevada de cada una de las vacunas existentes una vez que esta es inyectada. Y la ganadora en rapidez es el fármaco que aún no ha empezado a administrarse, la vacuna de Janssen, cuyo uso aprobó la Unión Europea el pasado 11 de marzo.

De este modo, según la información facilitada por Sanidad, la protección más elevada de la vacuna de Janssen se obtiene 14 días después de ser administrada. No es la vacuna que presenta sus efectos beneficiosos antes, pero teniendo en cuenta que es la única de las aprobadas por la UE que se inyecta en una única dosis, sería de largo la más rápida en proporcionar la protección máxima.

En el caso de las vacunas de tipo ARNm (basadas en ARN mensajero), la protección más elevada de la vacuna Comirnaty, la de Pfizer/BioNTech, se obtiene siete días después de la segunda dosis. En el caso de la vacuna de Moderna, tarda más: la máxima protección se consigue 14 días después de recibir la segunda dosis. Además, según la pauta establecida de vacunación, entre las dos dosis de la vacuna de Moderna han de transcurrir 28 días, mientras que la segunda dosis de Pfizer se aplica al menos 21 días después de recibir la primera.

Con la vacuna de AstraZeneca, la protección más elevada llega 28 días después de la segunda dosis. Esta vacuna además es la que deja pasar más tiempo entre ambas dosis, un margen de 10-12 semanas, es decir, un máximo de 84 días para que la pauta completa sea administrada. Así, los efectos de protección que se pretenden conseguir llegarían casi cuatro meses después (112 días) de recibir la primera inyección.

Y una vez obtenida esta protección máxima, ¿cuánto dura la protección de la vacuna contra la COVID-19? La respuesta es que todavía no se sabe. Al ser vacunas muy nuevas, informa Sanidad, por el momento se desconoce cuánto durará su protección.

AstraZeneca, la más extendida

La vacuna creada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca ha estado en discusión en las últimas semanas. Su aplicación se suspendió para analizar su relación con cierto tipo de trombosis cerebral, pero finalmente ha recibido el aval de la Agencia Europea del Medicamento, que certifica que es segura, y se volverá a administrar en España a partir del miércoles 24 de marzo.

Para que confiera inmunidad son necesarias dos dosis separadas entre 10 y 12 semanas. Pero aunque se tarde más en administrar y su máxima eficacia se retrase, es la más barata de las vacunas disponibles. Eso ha influido en que sea la que está presente en más países, además de su relativa facilidad de almacenamiento y transporte. Tan solo requiere estar protegida de la luz y resguardada en un frigorífico a una temperatura de entre 2º C y 8º C, mucho menos exigente que los -20º C o -70º C que requieren las vacunas de Moderna y Pfizer -aunque esta última puede tenerse a -25º C durante dos semanas-.

Estas características hacen que la vacuna de Oxford/AstraZeneca sea la más adoptada en todo el mundo, por países de los cinco continentes. En la Unión Europea la administran 22 estados, aunque no es la favorita, ya que son 26 estados de la UE los que han recurrido a la vacuna de Pfizer/BioNTech, según los datos de OurWorldinData -no recoge datos de Chipre-.

La vacuna de AstraZeneca llegó indicada en población de 55 años o menos, pero un nuevo trabajo científico realizado por la propia compañía muestra una eficacia del 80 % en mayores de 65 años. Coincidiendo con este y otros argumentos científicos, la Comisión de Salud Pública ha decidido ampliar en España la vacunación con el fármaco de AstraZeneca hasta los 65 años. Esta vacuna es la que se ha dedicado a los colectivos esenciales: personal sanitario y sociosanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias y Fuerzas Armadas, así como docentes y personal educativo de las etapas preuniversitarias.