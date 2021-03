Los hoteleros canarios dan por perdida la Semana Santa

El sector turístico canario da por perdida la Semana Santa, tras el cierre perimetral en la Península. Los hoteleros de las islas, aún reconociendo que ha habido algunas acciones por parte del Gobierno central para que vengan turistas a Canarias, no creen que vayan a tener ninguna repercusión en las islas.

La falta de conectividad aérea impide la llegada de visitantes internacionales. Por primera vez en el Archipiélago, señalan que los hoteles cierran por falta de reservas. "La falta de demanda no sólo es en nuestro hotel, sino en toda la islas debido a los repuntes que hemos tenido en las últimas olas a nivel europeo y, por supuesto, también en Canarias y en España", señala Francisco Martínez, presidente de la Federación Turística de Lanzarote.

El sector turístico en las islas podría colapsar

Martínez está convencido de que si la situación no mejora cara al verano, el sector podría colapsar ya que muchas empresas que no puedan subsistir tendrán que cerrar "con el número de parados que eso generaría, yo no quiero ni pensar en esa posibilidad"

La solución pasa por incrementar el ritmo de vacunación, establecer el pasaporte sanitario europeo y mejorar los controles en los aeropuertos.