Biden dará asilo a menores centroamericanos para frenar el aumento de la migración irregular

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles que dará asilo a algunos menores de El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes pondrán tramitar sus peticiones desde sus países de origen como parte de un programa que busca frenar el aumento de cruces irregulares en la frontera.

En una rueda de prensa, la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, ha explicado que Biden ha decidido restaurar un programa que creó el expresidente Barack Obama (2009-2017) y que logró reunir a casi 5.000 menores con sus familias en EE.UU. durante los tres años que estuvo en vigor, entre 2014 y 2017.

A través del programa de Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés), el Gobierno de Biden reunirá a menores de 21 años que estén en Centroamérica y cumplan una serie de requisitos con sus padres, siempre y cuando estos residan legalmente en territorio estadounidense.

Ese mensaje de la Administración no está calando entre los migrantes que están llegando a la frontera desde México en números récord y que huyen de la violencia y falta de oportunidades en sus países de origen, además del desastre causado por los recientes huracanes.

El restablecimiento de este programa de asilo, sin embargo, no significa que el Gobierno de Biden esté dando el visto bueno a la migración irregula r, ha repetido en numerosas ocasiones Jacobson durante la rueda de prensa, en la que en algunos momentos habló en inglés y otros en español.

No significa que se de luz verde a la inmigración irregular

9.500 menores detenidos en febrero

De los inmigrantes detenidos el mes pasado, 9.500 eran menores que emprendieron solos el peligroso viaje hacia el norte. Cuando son interceptados, los inmigrantes son arrestados en unas instalaciones de la CBP; pero, en el caso de los menores, la ley establece que no pueden permanecer allí durante más de tres días. No obstante, los centros están tan colapsados que no da tiempo a procesar a los menores y están pasando detenidos una media de cuatro días, según documentos a los que ha tenido acceso la cadena estadounidense CNN.

Preguntada al respecto, Jacobson ha defendido que el objetivo del Gobierno de EE.UU. es implementar una política migratoria más humana, en contraste con la dureza de Trump.

Por ejemplo, Biden acabó con el programa "Permanezca en México", denominado oficialmente Protocolos de Protección al Migrante (MPP, en inglés), que obligó a decenas de miles de personas de Centroamérica y otros países a esperar en territorio mexicano la resolución de las peticiones de asilo presentadas ante EE.UU.