El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido este viernes con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su primera conversación como jefes de Estado, en la que trataron temas como la migración, la pandemia de la covid-19 y la cooperación para el desarrollo.

"Conversamos con el presidente Biden, fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos relacionados con la migración, el #COVID19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar", ha dicho López Obrador en un mensaje en Twitter.

"Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones", ha añadido el mandatario mexicano, quien ha compartido una fotografía en la que estaba acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y el exjefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo.

El contacto telefónico se ha dado un día después de que López Obrador asegurara en su conferencia de prensa matutina que no hacía falta una llamada entre mandatarios dado que funcionarios de alto nivel de ambos Gobiernos "ya están enlazados".

El segundo líder mundial en recibir una llamada desde la Casa Blanca

"No hace falta, le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema. Lo sabe y nosotros sabemos que no vamos a tener ningún problema con su Gobierno", expresó el mexicano.

López Obrador, que conoció a Biden en 2012 cuando este era vicepresidente de Estados Unidos, ya habló por teléfono con el demócrata el pasado 19 de diciembre después de que fuera declarado presidente electo.

"Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones", reveló entonces López Obrador en sus redes.

Desde que Biden asumió el poder, López Obrador ha expresado en varias ocasiones que coincide con los "planteamientos principales" del demócrata, especialmente en materia migratoria, y ha celebrado la suspensión de la construcción del muro fronterizo.

López Obrador ha sido el segundo líder mundial en recibir una llamada telefónica desde la Casa Blanca.

El primero en la lista de llamadas de Biden fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En la llamada, Biden "reconoció la decepción del primer ministro Trudeau con respecto a la decisión de rescindir el permiso para el oleoducto Keystone XL".

Trudeau (d) y Biden en una reunión en Ottawa en diciembre de 2016. REUTERS/Chris Wattie/File Photo/File Photo

El oleoducto Keystone XL, que tenía que ir de Alberta (Canadá) a Nebraska (EE.UU.), se había convertido en un símbolo de la lucha contra la crisis climática y Biden rescindió el permiso horas después de su llegada a la Casa Blanca.

Pese a esta decisión que no agradó a Trudeau, dado el importante peso de los combustibles fósiles en la economía canadiense, en la llamada Biden "reafirmó su compromiso de mantener un diálogo bilateral activo y de profundizar aún más la cooperación con Canadá".

Los dos líderes hablaron de "revitalizar la cooperación bilateral con una agenda ambiciosa y de amplio alcance, que incluya la lucha contra la pandemia, el fortalecimiento de los lazos económicos, defensa y el liderazgo global para abordar el desafío apremiante del cambio climático".

Biden se puso como uno de sus primeros objetivos como presidente restablecer las relaciones diplomáticas con aliados históricos como Canadá o Europa que habían quedado afectadas durante la Presidencia de Donald Trump.

Trump y Trudeau, de hecho, mantuvieron una tensa relación que estalló durante la cumbre del G7 en Canadá en 2018, cuando el entonces presidente estadounidense llamó a su homólogo "sumiso", "deshonesto" y "débil" a raíz de una disputa comercial.

Durante la Presidencia de Trump, además, Estados Unidos, Canadá y México renegociaron su acuerdo de libre comercio, reemplazando el anterior NAFTA o TLCAN por el actual T-MEC.

Estos tres países mantienen desde marzo del año pasado sus fronteras terrestres cerradas al tráfico no esencial debido a la pandemia.