12:12

Puig aboga por mantener los cierres perimetrales en Semana Santa y al ser preguntado por la Comunidad de Madrid, dice que no se trata de "confrontar" con la presidenta madrileña: "Lo que está claro es que pueden ver lo que dicen los expertos no estamos tomando decisiones arbitrarias ni que sean tan originales son las medidas que están tomando en Alemania, Francia, no sé quien está fuera de onda, no sé quién está realmente focalizando la desinformación".