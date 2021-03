Más de 2.000 repartidores se han manifiestado de nuevo en doce ciudades españolas contra la ley de riders que negocia el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos, y reclaman seguir siendo autónomos y que la norma pase por el Congreso en vez de ser aprobada como real decreto.

El portavoz de una de las asociaciones convocantes, RepartidoresUnidors.org, Gustavo Gaviria, ha señalado a TVE que piden al Gobierno "una regulación ambiciosa, una ley rider de verdad, no una chapuza de media página". Consideran que debe haber una solución legislativa pero que la actual propuesta nace "obsoleta" y no tiene en cuenta la realidad de la digitalización del mercado laboral.

Respeta la sentencia del Supremo sobre los falsos autónomos pero cree que responde a una realidad de hace media década y critica la "unilateralidad" del Ejecutivo que deja fuera "a una parte importante del colectivo", las organizaciones APRA y el movimiento Repartidores Unidos representan a unos 5.000 repartidores.

Su principal reinvindicación es que “la ley rider incluya la opción de ser autónomo, si el repartidor así lo prefiere por razones económicas, de flexibilidad o de conciliación. No puede ser que, por trabajar con una app, nos prohíban ser autónomos”. Gaviria añade que la norma "tiene un objetivo puramente político y sin contar con los que realmente saben de qué va este trabajo, es imposible que salga nada bueno”.

El presidente de APRA, Jordi Mateo, ha criticado desde la manifestación de Barcelona que “Negociando tenemos a unos sindicatos que no tienen representantes en el colectivo de repartidores, a una patronal que solo escucha a las empresas y a un Gobierno que pasa de los trabajadores. Así no es posible avanzar”.

Los actos de protesta han arrancado en Palma de Mallorca, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, a continuación se han sumado Madrid, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Gijón, Oviedo, Albacete y Vigo y, a mediodía, se han movilizado los riders de Ponferrada y Barcelona.

Piden reunirse con la ministra

Han criticado que el Ministerio deTrabajo no haya aceptado reunirse con representantes de los repartidores que defienden seguir siendo autónomos y le dirigieron una carta abierta a Yolanda Díaz para expresar sus demandas. La ministra aseguraba anoche en TVE que "hay un acuerdo inminente para regular la situación de los riders y aclaraba que "no son emprendedores".

"Ministra, ¿de verdad va a aprobar una Ley sobre nosotros sin hablar con nosotros? Hoy le volvemos a pedir que nos escuche. Y si finalmente no lo hace y sigue adelante con sus planes, al menos no use nuestro nombre, y llámela la Ley anti-rider", han asegurado durante las manifestaciones.

"Hemos hecho llegar nuestra preocupación al gremio de la hostelería, así como a la CEOE, dada su oposición al actual texto. No entendemos por qué el Gobierno no quiere escucharnos. Por eso, hemos lanzado una petición a los diputados a través de un manifiesto, para que la ley pueda hacerse a través de un debate abierto, real y plural", han señalado a las puertas del Congreso, donde han leído el manifiesto.

Los manifestantes exigen que la nueva ley pase por tramitación parlamentaria, ya que confían en que de esta manera los grupos políticos puedan recoger sus puntos de vista y evitar "el decretazo" del Gobierno. Además abogar por que se cree la figura del "autónomo digital" que regule su actividad.

El borrador propuesto por Trabajo en su negociación con patronal y sindicatos, limita su alcance a los riders que trabajan para plataformas digitales (como Deliveroo, Glovo o Ubereats) y no afectará a los repartidores de otros ámbitos, pero estos se quejan de que la norma es "discriminatoria" y no tiene el respaldo de "ninguna asociación de repartidores, ni de los agentes sociales”.