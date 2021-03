Díaz asegura que el acuerdo sobre los 'riders' es "inminente": "Van a ser trabajadores por cuenta ajena"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en La Noche en el Canal 24 Horas que "hay un acuerdo inminente para regular la situación de los 'riders' y aclara que "no son emprendedores".

Díaz ha insistido además en que "la doctrina de los tribunales españoles dice que uno lo elige la naturaleza jurídica de la relación laboral", en respuesta a las manifestaciones de 'riders' proautónomos que está previsto que se manifiesten este miércoles para reclamar poder seguir trabajando en régimen de autónomos, según dicen, "por razones económicas, de flexibilidad o de conciliación". Aun así la ministra de Trabajo ha asegurado que "esto no se elige uno es autónomo o asalariado en función de unos requisitos". "No es discutible y no lo digo yo, lo dice el Supremo, por lo que van a ser trabajadores por cuenta ajena", ha agregado.

Díaz insiste que los ERTE no son suficientes y pide ayudas directas La ministra de Trabajo ha reconocido que conocían que las cifras de desempleo iban a ser "muy complicadas. "La tercera ola ha pegado muy fuerte" a la economía. "Hay sectores que están prácticamente paralizados desde hace un año". "Antes de esta tercera ola teníamos 750.000 personas en ERTE, que llevaban en ERTE casi un año". Aun así insiste en que "las medidas de protección social han funcionado": "De hecho ahora tenemos casi 900.000 personas en ERTE, ante el golpe de estos dos últimos meses y los volvemos a proteger". El problema es que no podemos frenar la precariedad del mercado laboral que crea desigualdades", ha lamentado. Sin embargo, Díaz ha señalado que la herramienta de los ERTE "no es suficiente" y ha insistido en la necesidad de aprobar ayudas directas a los sectores más castigados por la pandemia. "Creo que las empresas tienen un problema de solvencia, de costes fijos. Están pagando alquileres, impuestos, etc. Ha caído la demanda y tienen la actividad de estos sectores más afectados está casi paralizada". "España no es Madrid y hay comunidades autónomas que han tomado medidas muy estrictas y muy dolorosas". "Hay que dar un impulso más, si no corremos el riesgo de que las pequeñas empresas no aguanten y se caigan" y ha recordado que "el Gobierno ha anunciado un plan con esos 11.000 millones de euros y nosotros desde noviembre venimos alertando de que hace falta un poquito más". "Va a avanzar en la concesión de ayudas directas a los sectores más golpeados por la crisis", ha defendido. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 44.436 desempleados en febrero (+1,1%), su mayor alza en este mes desde el año 2013, cuando se incrementó en 59.444 personas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. El paro alcanza su máximo en la pandemia con 762.000 desempleados más en el último año

Pide prudencia de cara a Semana Santa Yolanda Díaz ha pedido responsabilidad ante posibles desplazamientos de Semana Santa mientas las comunidades autónomas siguen rebajando las medidas. "No reabramos debates que no conducen a ninguna parte, pongámonos de acuerdo en elementos que son de sentido común". "No sé lo que va a hacer Madrid, las Comunidades Autónomas saben lo que tienen que hacer para no cometer más errores", ha agregado. “Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_), ministra de Trabajo, sobre las medidas en Semana Santa:

�� https://t.co/RTZcdx2MFl pic.twitter.com/p4sskeLf4M“ — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) March 2, 2021 También ha asegurado que no estará en los actos previstos para el 8 de marzo con motivos de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora."Desde que nació mi hija el 8 de marzo nunca me manifiesto. Estaré celebrando el cumpleaños con mi hija". "Hay que respetar las normas de Salud Pública. Este Gobierno va a ser ejemplar y las feministas estoy segura de que también, cumpliendo las normas". "Desde luego no vamos a poner en peligro la vida de nadie", ha agregado.