La escalada de la violencia que se está produciendo en las protestas de apoyo al rapero Pablo Hasel en Barcelona está levantando cada vez mayor inquietud en el Govern, que reconoce que Cataluña vive una situación de "dificultad extrema" y teme que, de seguir esta tendencia, se puedan producir víctimas mortales. Todo ello, en un momento en el que el modelo de seguridad está sobre la mesa en las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno independentista.

La manifestación del sábado fue una de las que registró incidentes más graves, incluyendo el ataque a una comisaría de la Guardia Urbana en la Rambla de Barcelona, donde los asaltantes prendieron fuego con líquido inflamable a una furgoneta en cuyo interior se encontraba un agente.

"Algún día nos haremos daño porque si ayer llega a explotar aquel coche de la Guardia Urbana, con un agente dentro, estaríamos hablando de un muerto", ha señalado este domingo el conseller de Interior, Miquel Sàmper, en una entrevista a RAC1.

Aún así, se ha mostrado a favor de "estudiar un nuevo modelo de orden público" y de "revisarlo" todo, aunque cree que "una unidad de orden público tiene que existir", tras destacar que estos últimos días se está viendo "una violencia desbocada e inaudita" . "Pedir que no haya orden público es hacerle un flaco favor a la ciudadanía", ha insistido el conseller.

Se refiere el conseller a las exigencias de la CUP, que condiciona su apoyo a ERC y JxCat en un nuevo gobierno a la disolución de la Brimo , la unidad antidisturbios de los Mossos . "Para mí no es negociable", ha zanjado Sàmper.

En la reunión que mantuvieron el viernes ERC y la CUP de cara a un acuerdo de investidura , ambos grupos independentistas pusieron sobre la mesa un cambio en el modelo de los Mossos , incluyendo una moratoria en el uso de las balas de foam, aunque el conseller de Interior, de JxCat, no participó en el encuentro.

A pesar de la violencia de las acciones, los Mossos no llegaron a utilizar en ningún momento pelotas de foam ni realizaron cargas contra los alborotadores.

Condena generalizada

La gran mayoría de los partidos catalanes han condenado los actos violentos y han mostrado su preocupación frente a la deriva que están tomando los disturbios. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado una reunión operativa para esta semana con los responsables del Govern con el fin de abordar la situación que vive la ciudad en materia de seguridad y traar de adptar medidas preventivas, tras casi dos semanas de disturbios.

"Una cosa es el derecho a la manifestación pero otra cosa son estos hechos violentos, que no están justificados", ha señalado Colau este domingo, durante una visita a la comisaría atacada el sábado. "Esto es inaceptable, es inadmisible e inmoral", ha remarcado.

También el candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido de que existe "el riesgo de que esto se nos escape de las manos si no actuamos con la debida contundencia". En ese sentido, Illa ha criticado que "la tibieza con la que responden algunas formaciones políticas no solo no ayuda, sino que contribuye a enquistar" el problema.

Incluso la CUP, que hasta ahora había evitado criticar los disturbios y había puesto el acento en la actuación policial, ha variado este domingo su discurso y ha lamentado que se prendiera fuego a la furgoneta con un agente dentro: "El riesgo para la vida marca un límite", ha dicho en RAC1 su candidata, Dolors Sabater, quien sin embargo ha defendido que criminalizar y condenar las protestas "es hipócrita y una simplificación que seguramente tranquiliza a muchas conciencias pero no resuelve el problema".