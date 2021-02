Casos España 3.180.212 112.700.095

Muertes 68.813 2.501.145

El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves 9.568 casos de COVID-19, a partir de los datos suministrados por las comunidades autónomas, y 345 muertes respecto al dato del día anterior. Actualmente, la incidencia del coronavirus se sitúa en 218,67 contagios, en riesgo alto según el Ministerio de Sanidad y su semáforo epidemiológico, 12 puntos menos que el día anterior.

A día de hoy, los fallecimientos con coronavirus alcanzan los 68.813, una cifra que sigue creciendo en varios centenares cada jornada a pesar de la bajada continua de la incidencia en las últimas semanas. Además, la situación sigue siendo grave en la ocupación hospitalaria, en especial en las UCI, que se encuentran con el 29,6 % de sus plazas disponibles atendiendo a enfermos en estado grave de coronavirus, si bien este indicador baja paulatinamente.

La curva de la incidencia baja en todo el país salvo en Cataluña. Los mayores descensos se registran en Melilla (-26 puntos), Castilla y León (-21), Comunidad Valenciana y Andalucía (-20). Melilla sigue siendo el territorio con mayor incidencia del país (431,28) mientras que la comunidad autónoma con la incidencia más alta es Madrid (321,56).

Por niveles, hay dos comunidades que están en nivel de riesgo máximo (es decir, por encima de 250 casos por cada 100.000 habitantes), Madrid y el País Vasco, además de Ceuta y Melilla. El nivel de riesgo es alto en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia; y medio, en Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha afirmado que la tendencia actual "permiten predecir que la incidencia va a seguir bajando a nivel nacional, pero no al mismo ritmo en todas las comunidades autónomas", señalando la amplitud de la diferencia entre territorios, con incidencias entre los 70 y los 400 casos.

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha subrayado en rueda de prensa el jueves la importancia de mantener el descenso en la transmisión del virus y no confiarse en la creciente inmunización por medio de las vacunas. "Ninguna vacuna, por muy buena que sea, es efectiva en el 100 % de la población".

03.49 min El plan de Semana Santa podrá ser modificado si la situación vuelve a empeorar

"Tenemos que pensar en situaciones epidemiológicas, no en las fechas concretas del año en las que nos encontramos", ha dicho, y Simón ha abundado en que "el planteamiento para Semana Santa tiene que ser muy cuidadoso" y que "no se pueden plantear medidas comunes porque la situación epidemiológica es muy diferente", al tiempo que rechaza establecer previsiones de medidas tan a largo plazo. "Tenemos que controlar la transmisibilidad al máximo", ha insistido, porque en los niveles actuales el "sistema de salud no estaría preparado para asumir un aumento de los casos".

La incidencia baja a 206 casos por cada 100.000 habitantes En esta jornada, la incidencia acumulada a nivel nacional baja hasta los 206,05 casos por cada 100.000 habitantes, cuando el miércoles se encontraba en 218,67. Al centrar el foco a los últimos siete días, la incidencia desciende hasta los 81,61 casos de media. Del total de casos, 38.379 han sido diagnosticados en los últimos siete días, 14.136 menos que hace una semana, mientras que 96.897 han sido detectados en las últimas dos semanas, 53.968 menos respecto al mismo período el pasado jueves. Sin embargo, no es posible conocer el número de casos activos a día de hoy en España, porque Sanidad mantiene congelada la cifra global de los recuperados desde el 18 de mayo, cuando se contabilizaban 150.376 personas que habían superado la enfermedad, aunque sí hay comunidades autónomas que actualizan ese recuento.

875 muertes en la última semana La cifra de defunciones en los últimos siete días ha sido de 875. Esta jornada, Sanidad añade 345 muertes al balance total, que se sitúa en 68.813. Según los datos recopilados por el Gobierno, en la última semana se han producido muertes en todo el territorio español. Destacan los 200 fallecidos en Andalucía, así como los 135 en la Comunidad Valenciana, 106 en Madrid, 58 en Castilla y León, 57 en Galicia y 55 en Castilla-La Mancha.

La ocupación de las UCI roza el 30 % El Ministerio de Sanidad también informa de la presión asistencial en los hospitales. Esta jornada, el promedio a nivel nacional de ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) está en 29,62 %. Ha bajado en torno a un punto respecto al miércoles, siguiendo una senda regular de descenso en los últimos días. En concreto, las UCI de la Comunidad de Madrid son las que tienen una presión más elevada (44 %), seguidas de Cataluña (38 %), Castilla y León (37 %), Asturias (33 %), Aragón (33 %), Castilla-La Mancha (30 %), La Rioja y la Comunidad Valenciana (casi un 30 % en ambas). Así, son siete comunidades, además de Ceuta (35 %), las que están por encima de la media de España y el total de pacientes graves atendidos actualmente asciende a 3.123. Por otra parte, y teniendo en cuenta los ingresos en UCI, hay 12.831 pacientes ingresados con COVID-19, lo que supone el 10,16 % del total de la capacidad asistencial hospitalaria, un indicador que desciende, aunque sigue siendo elevado y está obligando a eliminar o reducir la actividad programada en los hospitales, además de aumentar el cansancio entre un personal sanitario al límite desde hace tiempo. Por territorios, seis superan la media nacional en la última actualización: Madrid (16 %), Castilla y León (14 %), Asturias (13 %), Andalucía y el País Vasco (12 %), además de Ceuta (12 %). Las UCI en España, en riesgo extremo: 10 territorios superan el 25 % de ocupación con pacientes COVID