La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su silencio ante los disturbios callejeros que se están produciendo tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel y cuando su socio de coalición, Unidas Podemos, está "alentando e instigando a participar en estas algaradas": "Un presidente del Gobierno no puede callar ante lo que es una violencia injustificada e injustificable".

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, la portavoz 'popular' ha insistido en que "lo más grave es el silencio que estamos viviendo" por parte de Sánchez y ha calificado también de "gravedad extrema" que un partido de Gobierno -Unidas Podemos- con cuatro ministros y un vicepresidente segundo "no haya condenado ni dicho nada en relación a la violencia vivida en la calle y que desde las redes sociales se ha alentado".

Desde su punto de vista, hay un "máximo responsable" de que Iglesias pueda actuar con libertad. "Es Sánchez, que es quien nombra a los miembros del gobierno y permite que haya una persona que calla ante estos hechos y sigue promoviendo ataques a lo que es la estructura y el orden constitucional", ha recordado.

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Gamarra (PP) insiste en que Podemos no puede participar en la renovación del CGPJ: "Se ha convertido en el caballo de Troya de la democracia" - Escuchar ahora

Sus palabras llegan tras la tercera noche de disturbios, especialmente en Madrid y Cataluña, durante las protestas contra el encarcelamiento de Hasel. Unas protestas que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, respaldó en su perfil de Twitter, lo que le valió las críticas y peticiones de cese de los principales partidos de la oposición, unas peticiones que se extendieron también para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

En este sentido, Gamarra ha dicho que "si es necesario" su grupo parlamentario pedirá la reprobación de Iglesias en el Congreso. El PP ya ha pedido a la Fiscalía que actúe al respecto. También han solicitado la comparecencia en la cámara del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Precisamente, Calvo es la integrante del Ejecutivo que ha reprochado con mayor dureza las palabras de Echenique, a quien este martes pidió "responsabilidad" y "no alentar" las protestas.

Por su parte, Marlaska se ha pronunciado este viernes a respecto en comisión parlamentaria, donde ha denunciado las actitudes "injustificables" de los violentos y ha reconocido el trabajo de las fuerzas de seguridad "prestando servicio a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables". "Esa misma Policía Nacional -ha agregado- que garantiza los derechos y libertades de toda la sociedad frente a una minoría que con un concepto equivocado de los derechos, hace uso de la violencia".

Respecto a una posible reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida como 'ley mordaza'-, que prevé apoyar el Gobierno mediante la iniciativa parlamentaria del PNV, Gamarra ha considerado que "no es necesario reformarla" porque está "avalada por el Tribunal Constitucional". Aunque le ha dicho que las reformas legislativas no dan "ningún miedo" al PP. En cualquier caso, ha incidido, la sociedad española “necesita más moderación, sentido común, calma y legislar con garantías para que haya estabilidad”.

Así, ha proseguido afirmando que "lo que necesitan los españoles es un Gobierno con estabilidad y un presidente que dé la cara y les defienda poniendo en su sitio a Iglesias y a sus socios, sacándolos del Gobierno y gobernando por y para los españoles". Porque, a su juicio, el Gobierno "no se preocupa de los propios españoles". "Nos preocupan las consecuencias de que el PSOE gobierne con comunistas y populistas, un Gobierno en minoría que en vez de apoyarse en los constitucionalistas lo hace en todos los partidos minoritarios que buscan la destrucción de España".

Veta a Podemos de la renovación del CGPJ: "Es el caballo de Troya de la democracia"

Gamarra ha sido preguntada también sobre las conversaciones entre el líder del PP, Pablo Casado, y Pedro Sánchez para avanzar en el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que ambos líderes mantuvieran una conversación telefónica. En este sentido, ha considerado "normal" que haya una relación, y no que Sánchez "no llame a Pablo Casado": "Lo que no era normal es lo que ha promovido Sánchez en sus casi tres años al frente del Gobierno, romper todos los puentes con el constitucionalismo que es el PP".

Respecto a la cercanía de un acuerdo para renovar este órgano que lleva en funciones dos años, ha asegurado: "Por nosotros no será". Sin embargo, ha insistido en que "Unidas Podemos no puede formar parte de este acuerdo" porque es "un partido fuera del propio sistema" y "se ha convertido en el caballo de Troya de la democracia". Así, ha dicho que "habrá que ver si el PSOE está dispuesto" a sacar a sus socios de las negociaciones con los 'populares'.

Gamarra también se ha pronunciado sobre los malos resultados del PP en las elecciones del pasado 14F y, en concreto, sobre las palabras del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien considera que se trata de un "doble mal resultado" porque no solo el PP perdió un número considerable de votos cuando ya partía solo de cuatro diputados antes de los comicios, sino también la candidatura popular no fue capaz de quedarse con ninguno de los 30 escaños que Ciudadanos perdió en las elecciones.

Para Gamarra, el resultado del 14F “no es extrapolable” al ámbito nacional. “Un resultado en una comunidad no tiene nada que ver con el que pueda haber en unas generales porque el contexto es el que es y porque el proyecto de Casado está creciendo cada día y seguiremos creciendo desde una política constructiva”, ha afirmado. Y ha descartado también que el PP piense sumar a Cs: "No pensamos absorber a nadie", ha asegurado, aunque ha reconocido que "el PP tiene que tener una base amplia, una puerta grande donde quepamos muchas más personas de las que estamos”.

Por último, ha dicho desconocer cuándo se mudará el PP de su sede actual en la madrileña calle de Génova y ha dicho no haber escuchado "a ningún dirigente" del partido su malestar por el cambio de sede -algunos barones consideran que es asumir el discurso de la corrupción en el PP de la oposición-. "Este es un partido con muchísima historia, es la historia de un éxito colectivo", ha asegurado. Y respecto a si pondría la mano en el fuego por Mariano Rajoy, a quien el extesorero del PP Luis Bárcenas señala como conocedor de la 'caja B' en el partido y como beneficiario de presuntos sobresueldos, ha respondido con un rotundo "sí".