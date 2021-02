Por tercera noche consecutiva, las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel en varias ciudades han acabado en incidentes violentos en los que han sido arrestadas al menos ocho personas en Barcelona y otras ocho en Valencia.

En Barcelona, dos Mossos d'Esquadra han resultado heridos de una pedrada en la cabeza y los servicios sanitarios han atendido a otras dos personas por lesiones. La quema de contenedores, las barricadas, las cargas policiales y las carreras por las calles han vuelto a Barcelona, Tarragona y Sabadell, y también a la ciudad de Valencia, donde ya hubo incidentes el pasado martes. Sin embargo, la protesta convocada en Barakaldo y a la que se han sumado varios cientos de jóvenes ha transcurrido sin incidentes.

Los altercados que comenzaron el martes con protestas en Cataluña y Valencia se extendieron al día siguiente a otros puntos como Madrid, donde se registraron cargas policiales y destrozos, y se han vuelto a vivir este jueves en Barcelona, Sabadell (Barcelona) y la capital valenciana.

“�� 23.13 h A Barcelona durant la tercera nit consecutiva d'aldarulls i actes vandàlics s'han fet 8 detinguts per desordres públics. Hi ha nombrosos contenidors cremats, mobiliari urbà i motocicletes, així com diversos establiments amb vidres trencats pic.twitter.com/hee1V1asW5“