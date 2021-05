La Generalitat de Cataluña no ha recordado que “solo se podrá votar una vez por persona y colegio electoral” en las elecciones autonómicas del 14 de febrero. El documento que circula con esa información es un bulo.

“Lo de la Generalidad aclarando que en estas elecciones solo se puede votar “una vez” es de lo mejor que he visto nunca. INSUPERABLE”, se puede leer en este tuit que comparte un documento con el membrete oficial de la Generalitat. En él se expresa, en catalán, una “aclaración” con respecto al sistema de votación de las próximas elecciones autonómicas del domingo: “Aquesta vegada només es podrà votar una vegada per persona i col.legi electoral” (esta vez solo se podrá votar una vez por persona y colegio electoral).

Otros usuarios también han compartido el falso documento con comentarios alusivos al referéndum ilegal que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017. Entre ellos, algún político con alto número de seguidores.

La imagen utiliza el logotipo de la Dirección General de Comunicación del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. El texto está fechado en el Palau de la Generalitat el 25 de enero de este año.

El director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, ha desmentido la autenticidad del documento. En su cuenta de Twitter, en catalán, explica que la nota es "falsa" e "ilegítima". "Para comenzar, en la DGC escribimos sin faltas", añade el periodista.

“Com que ja són dues les unitats de verificació de notícies que ens han contactat (i ben fet que han fet i els ho agraeixo), penjo aquesta nota fake que corre per xarxes per deixar ben clar que és falsa i il·legítima. Per començar, a la DGC escrivim sense faltes. pic.twitter.com/qI0HBEJjkI“