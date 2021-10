El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordado este jueves al líder del PP, Pablo Casado, que sin el apoyo de su partido los 'populares' no gobernarían en Madrid, Andalucía y Murcia, después de que Casado haya marcado profundas distancias con Vox en un duro discurso contra Abascal en una moción de censura que ha resultado fallida. Abascal ha asegurado, sin embargo, que el apoyo de su partido en estas regiones no corre peligro.

El líder de Vox ha respondido desde la tribuna visiblemente molesto con la intervención de Casado, quien le ha acusado de "deslealtad" presentando una moción para "suplantar" al PP, un partido "que le ha dado trabajo durante 15 años", y ha criticado una moción que hace que Sánchez "salga a hombros de los diputados de Vox". Además, el líder 'popular' ha alejado todas sus posturas del partido de Abascal: "No queremos ser como usted".

Casado rompe con Abascal en un duro discurso contra Vox: "No queremos ser como ustedes"

El líder de Vox, por su parte, ha lamentado "profundamente el ataque personal" contra él y ha añadido: "Si yo fuera como usted ha dicho hoy aquí, dejarían de gobernar en Madrid, Andalucía y Murcia, pero los andaluces, madrileños y murcianos pueden estar tranquilos respecto de la responsabilidad histórica de Vox".

"No muerdan la mano del grupo que les ha permitido estar ahí", ha afirmado, en alusión al apoyo de su partido en la investidura de la presidenta popular. "No hagan hoy como el señor Casado en el Congreso, que ha decidido alinearse con el consenso 'progre' contra Vox".

“Vox, a Ayuso: "No muerdan la mano del grupo que les ha permitido estar ahí"“

En este sentido, Abascal ha aclarado que no está en cuestión el apoyo de su formación a estos gobiernos regionales . Pese a ello, Vox Andalucía ha sido el más rápido en reaccionar al no de Casado en la moción, porque apenas minutos después de terminar la votación en el Congreso, el grupo parlamentario en esta región ha suspendido la reunión en la que iba a participar esta tarde con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y miembros de su gabinete para seguir negociando el proyecto de Presupuestos de Andalucía del 2021.

"Es una infamia que me indigna", ha recalcado Abascal que ha criticado también que, a su juicio, Casado se haya intentado colocar "en medio de los que pactan con ETA" y Vox, aunque al mismo tiempo ha asegurado que tratara de enmendar ese "gigantesco error", tendiendo de nuevo la mano a los votantes del PP.

En la réplica, el presidente de Vox ha avisado a Casado que los prolongados aplausos que le ha dedicado la bancada popular tras su intervención "suenan a la música del Titanic cuando se hunde", insistiendo en que si bien comprende el "no" a la moción no entiende "ni l a equidistancia ni la destrucción que ha tratado de perpetrar contra Vox .

Abascal ha añadido que, por sus ataques a Vox, parece que Casado había decidido optar por pactar con los socialistas en esos tres territorios, pero ha asegurado que no se lo va a poner fácil porque no se va a dar por enterado ni por ofendido. "Tenemos una responsabilidad ante los españoles que exigen una alternativa", ha subrayado.

Dice que Casado busca "repartirse los jueces" con el PSOE

Abascal se ha dirigido también a Casado después de que Pedro Sánchez anunciase desde la tribuna que suspendería la reforma para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de poder negociar la elección de la cúpula de este órgano con el PP.

"Ahora hemos entendido el sentido de la intervención de Casado, ha tenido que insultarnos gravemente y decir cosas que jamás esperábamos para poder negociar el reparto de los jueces".

También se ha dirigido contra Sánchez, quien ha celebrado poco antes de la votación que Abascal "no cuenta con más apoyos" en la Cámara que Vox y que "queda meridianamente claro" que "no tiene ni la más remota idea de qué hacer con España" salvo "arremeter contra los que no piensan" como él.

En respuesta, Abascal, le ha dicho que Vox está "mejor solo que tan mal acompañado", ha acusado al presidente de "vomitar falsedades" sobre su partido durante el debate parlamentario del miércoles y ha asegurado que el dictador Francisco Franco "es su único argumento". "Usted ha pasado de profanador a necrófilo. Sin Franco no son nada".

La moción de censura de Vox ha sido la que menos apoyos ha tenido de las cinco que se han presentado en democracia. Únicamente han votado a favor sus 52 diputados, mientras que todos los demás partidos han emitido sus votos en contra (298).