La reforma laboral ha vuelto a ser protagonista en el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha acusado al jefe del Ejecutivo de "poner patas arriba" las relaciones laborales "sin hablar con los sindicatos".

"Lo que no me puede decir es que la reforma sin acuerdo está bien si la hacen ustedes y mal si la hacemos nosotros", le ha espetado Rajoy, quien ha recordado al líder de la oposición que el Gobierno socialista aprobó una reforma laboral "sin acuerdo con los sindicatos y que dio lugar a una huelga general".

El presidente ha dicho en la sesión de control al Gobierno que él se reunió con los sindicatos a los que invitó a alcanzar un acuerdo con los empresarios en materia laboral. "No fue así y el Gobierno no puede abdicar de su responsabilidad", ha señalado, para añadir: "La reforma es buena para que en España se contrate".

Opinión distinta la de Rubalcaba, quien cree que la reforma laboral supondrá "menos empleo a corto plazo y empleo de mala calidad cuando la economía crezca".

Rajoy a IU: "Ya me gustaría aumentar el gasto en un 20% pero no puedo"

Por otra parte, Rajoy ha señalado que los presupuestos para este año serán "realistas y austeros". "No serán papel mojado, se harán para cumplir", ha aseverado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Ante una pregunta del portavoz de IU, Cayo Lara, sobre las cuentas generales del Estado, el jefe del Ejecutivo ha dicho que se reducirá el gasto del Estado.

"Ya me gustaría aumentar el gasto en un 20% para hacer muchas más cosas pero es que eso no es posible, no es realista", ha afirmado Rajoy, ante las críticas de Lara, quien considera que el Gobierno solo está centrado en el "recorte". Rajoy ha añadido: "No se puede porque no va a haber crecimiento económico".

Rajoy ha recordado que el déficit público de 2011 es consecuencia de que las administraciones públicas gastaran el año pasado 90.000 millones más de lo que ingresaron.

"¿Me puede garantizar que con un déficit del 8,5 % del PIB no vamos a tener problemas para financiarnos?", ha preguntado Rajoy a Lara, que previamente le había pedido un presupuesto expansivo que permita crear puestos de trabajo. Le ha pedido también que luche contra el fraude fiscal.



El presidente ha recordado que el límite de gasto se reducirá el 4,7% este año, aunque el recorte llegará al 12,5 % en el caso de los Ministerios.