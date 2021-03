El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que la reforma laboral aprobada por el Gobierno "no será ni mucho menos la última" y que era necesaria una modernización en el marco laboral español.

Entrevistado en Los desayunos de TVE, Rosell ha recordado que la reforma del Gobierno de Zapatero, al objetivar las condiciones de despido ya "iba en la buena dirección", pero que el cambio del mercado laboral es un proceso que todavía está en marcha. Apunta que el canciller alemán, Gerhard Schröder, tardó tres años en completar su reforma laboral.

En opinión del jefe de la patronal, con la reforma laboral "las cifras de despido no serán peores a medio plazo". Matiza que hay "facilidades en la salida, con condiciones mucho más concretas, pero no despiadadas" e insiste en que son equivalentes a las que se registran en el resto de Europa.

Rosell considera que cuando los empresarios tengan claro que "es más fácil contratar y, si hay problemas, más sencillo facilitar la salida" ese será un elemento clave en la reactivación de la economía.

Con respecto al periodo de prueba de un año en los nuevos contratos, señala que se ha hecho para "usarse en un sentido positivo" y añade que existe en muchos países, incluso en algunos como Gran Bretaña el periodo se extiende hasta dos años.

El líder de la patronal ha incidido en la necesidad de simplificar los tipos de contrato porque antes de la reforma había 39, ahora son 41 y pide que "a ver si son capaces de buscar uno que funcione, adaptado a la realidad". A su juicio, todos los contratos "deberían ser indefinidos y con una salida fácil" pero no ha cuantificado la indemnización.

Explica que el gasto en Educación y Sanidad se ha multiplicado por dos en los últimos años y que estas partidas suponen "el 60% de los presupuestos autonómicos". El presidente de la CEOE aclara que no está "a favor de lo público o de lo privado sino de la eficiencia".

Acerca del nuevo objetivo de déficit público para este año que el Gobierno ha fijado en el 5,8% , Rosell afirma que "será casi imposible de cumplir si no se hacen reformas y ahorros " y defiende que se hagan presupuestos de base cero.

Parados

Sobre la necesidad de que los parados acepten los puestos que les ofrecen los servicios de empleo, ha indicado que es partidario de la legalidad, que en la actualidad permite que el desempleado rechace dos ofertas y pueda ser sancionado a la tercera ocasión. Aunque ha citado al presidente francés, Nicolás Sarkozy, que considera a los parados "trabajadores del Estado".

En relación a las declaraciones de otro miembro de la CEOE que invitaba a los parados a aceptar ofertas en Laponia, ha zanjado el asunto con una broma, al decir: "Hemos puesto a Laponia en el mapa". Eso sí, en otro momento de la entrevista, ha defendido la cohesión social y la necesidad de mantener los subsidios de paro.

Preguntado sobre el uso "no exquisito", según sus propias palabras, que algunos empresarios pueden hacer de la reforma laboral "espera que no se aproveche en un sentido que la legislación no quiere decir".