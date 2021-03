El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que "el objetivo de déficit será del 5,8%" para este año" frente al 4,4 % pactado por el anterior Ejecutivo socialista con la Unión Europea. Ha adelantado así una de las cifras del cuadro macroeconómico que incluye que el PIB retrocederá un 1,7% en 2012.

En una rueda de prensa tras participar en el Consejo Europeo, Rajoy ha asegurado que esta cifra no incumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europa, ya que "la intención es alcanzar un 3% en 2013", tal y como establece el acuerdo. Sin embargo, esta decisión supone rebasar en 1,4 puntos porcentuales el objetivo inicial acordado con Bruselas.

Rajoy y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya advirtieron este jueves al inicio de la cumbre a sus socios europeos de que el compromiso fiscal de recortar 40.000 millones de euros para este año era inverosímil. Ante la decisión de Bruselas de imponer su calendario y no revisar los objetivos de déficit hasta mayo o junio, Rajoy ha presentado de forma unilateral esta relajación de la exigencia fiscal en el corazón mismo de la ortodoxia presupuestaria, sin informar al resto de socios europeos ni a la Comisión y apenas unas horas después de rubricar el pacto fiscal.

"No tenía por qué. Esto es una decisión soberana que toman los españoles y que la han conocido ustedes en estos momentos. A la Comisión se lo contaré en el mes de abril, como todos los demás", ha defendido el jefe del Ejecutivo a la prensa. Es en ese mes cuando se presentan el plan de estabilidad y reformas que en mayo evalúa Bruselas para marcar los techos de déficit.

El jefe del Ejecutivo ha justificado la relajación del objetivo por el desvío del déficit en 2011 -que pasó del 6 al 8,51%- y por el empeoramiento de las perspectivas de la economía española, que entrará en recesión en este trimestre y sufrirá una contracción del 1% a final de año y no un crecmiento del 2,3% como estimaba el anterior Gobierno socialistas.

A pesar del desafío que plantea este anuncio para Bruselas, Rajoy ha insistido en el compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal. "Siempre hemos dicho que no se puede gastar lo que no se tiene ni vivir por encima de las posibilidades de uno", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que "España ha liderado el compromiso con la estabilidad presupuestaria" al ser uno de los primeros países en incluir la llamada "regla de oro" -el límite del 0,5% del PIB al déficit estructural anual- en la Constitución.

Rajoy no teme la respuesta de los mercados

Al mismo tiempo que Rajoy anunciaba el desbordamiento del déficit ante la prensa, la canciller alemana, Angela Merkel, volvía a insistir que "no tiene sentido hablar de flexibilidad" en los objetivos de déficit. "No tiene sentido declarar ahora primero que los objetivos (...) ya no valen, y seleccionar ya a algunos países afectados", contestaba así la canciller al ser preguntada por su postura acerca de la posibilidad de que se relajen los objetivos de déficit para países como España o Holanda.

También antes del anuncio de Rajoy, la UE advertía a España de que sufrirá el castigo de los mercados si incumple el déficit. "Es necesario que mantengamos los objetivos presupuestarios. Si no lo hacemos de forma coherente, seremos castigados por los mercados. Y lo que creemos que estamos ganando relajando la política presupuestaria, lo acabaremos perdiendo por un aumento de los tipos de interés", avisó el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

Sin embargo, Rajoy se ha mostrado convencido de que los mercados no castigarán a la deuda española ya que, a su juicio, conocen la voluntad de su Gobierno con la estabilidad presupuestaria, y ha descartado que la CE abra un procedimiento sancionador contra España por déficit excesivo.

"Yo apuesto por la austeridad y pretendo reducir el déficit público de 8,5 al 5,8 %. Creo que es una austeridad importante", ha remarcado. El Gobierno deberá hacer un ajuste suplementario de 15.000 millones de euros, que se sumará al realizado en diciembre pasado por la misma cuantía.