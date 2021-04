En opinión del recién elegido líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, la reforma laboral es "injusta, inneceraria e ineficaz", tal y como defendieron los cientos de miles de personas que este domingo protestaron en 52 ciudades españolas contra la modificación de la normativa de trabajo. Apunta Rubalcaba que, en este momento, "la gente tiene angustia, miedo e incertidumbre" y ha criticado que el presidente del gobierno actúe como un "comentarista" que "nos augura todos los males del infierno".

El secretario general del PSOE ha destacado en el programa En días como hoy lo que, en su opinión, es un cambio radical entre lo que el Partido Popular prometió en campaña y la política que ha aplicado en "un mes y medio" de gobierno. "¿Cuándo se ha dado cuenta Rajoy de que esto es muy difícil, cuándo se ha caído del caballo?" se ha preguntado el líder de la oposición, desgranando lo que, según su criterio, son formas de actuación contradicitorias con su programa: la subida de impuestos y una reforma laboral que abarata los costes del despido, "y los abarata muchísimo", ha dicho.

En opinión del líder del PSOE el jefe del Ejecutivo ha cambiado su discurso "radicalmente". "¿Y qué queda de aquel discurso? Ya no digo de sus promesas electorales... ¿Qué queda de ese discurso, de fondo?, se pregunta el político socialista.

El exvicepresidente del Gobierno cree que la derecha está ulitizando la crisis como "pretexto de un auténtico reajuste ideológico", que ha siginificado poner sobre el papel el modelo que defiende la derecha "con y sin crisis", y ha lamentado la política de recortes del actual ejecutivo sin que se desarrollen en parelelo políticas de "estímulos".

Reformas, sí pero "sin despido libre"

El PSOE ha anunciado su secretario general defenderá un texto alternativo al del Gobierno en el que incluirá los acuerdos alcanzados entre empresarios y sindicatos en materia de moderación salarial, negociación colectiva y flexibilidad, además de sus propias propuestas electorales como la reducción de costes sociales para facilitar la contratación, pero "sin despido libre" después del primer año.

Rubalcaba reiteró además la necesidad de "convencer" a la Unión Europea de que sólo con recortes "vamos a la ruina" y es necesario moderar el calendario de ajuste para combinarlo con políticas de impulso a la actividad económica.

Aun así Rubalcaba se ha reafirmado en su línea de colaborar donde se vean puntos de acuerdo dentro de lo que ha definido desde el principio como "oposición útil". Como muestra de esta línea se ha referido al apoyo parlamentario otorgado a la reforma financiera del Gobierno, lo que ha considerado "coherente" con sus las políticas del anterior Gobierno. El exvicepresidente ha lamentado, sin embargo, que su mensaje no llegue a la gente, porque asegura que no se sabe que el anterior gobierno no le regalo el dinero a los bancos sino que se les prestó y con un gran interés.

Rubalcaba ha insistido en que esta reforma lleve aparejada una subcomisión que se asegure de que las ayudas llevan aparejadas la contraprestación de la concesión de créditos para las pymes, "que fue para lo que se hizo", ha apuntado. El exministro cree que de no cumplirse habría que "replantearse otras medidas".