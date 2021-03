SeriesYonkis, una de las mayores webs de enlaces a descarga y visionado en streaming de series y películas en España protegidas con derechos de autor, ha puesto en marcha una estratagema que podría servirle para la eludir la ley antidescargas: un clon llamado SeriesCoco.

La web, propiedad de Burn Media S.L., está considerada el objetivo número uno de la industria cultural por su popularidad y está en el punto de mira desde que se cerrara Megaupload, tanto que llegó a ser mencionada en la demanda contra las actividades de Kim Dotcom.

Tras el cierre de Megaupload, en SeriesYonkis desaparecieron multitud de enlaces de descarga y visionado directo, pero poco a poco, los contenidos han vuelto a aparecer a través de otros servidores.

Tal y como explican en Bolsaclick, la empresa propietaria de las web SeriesYonkis y PelículasYonkis, Burn Media, ha creado desde hace unos días una página 'clon' llamada SeriesCoco. Un espejo de la original que es la que alberga los enlaces a los contenidos y cuyo lanzamiento concide con la puesta en marcha de la conocida como ley Sinde,

Así, cuando se entra en SeriesYonkis y se pincha algún enlace de una serie o película, la web redirige directamente a SeriesCoco que es la página que tiene los enlaces para el visionado 'on-line' o la descarga directa. Lo mismo pasa con PelículasYonkis, que redirige a PelículasCoco.

Pero no es el único clon que han lanzado los creadores de SeriesYonkis que también cuentan con SeriesKiwi.

SeriesKiwi es otro espejo, solo cambia el nombre y el logo. Pero en este caso cambia también la empresa propietaria. A pesar de ser un duplicado de SeriesYonkis, SeriesKiwi y PelículasKiwi no figura a nombre de Burn Media, sino de Aplicacions Internet i Publicitat 2011 S.L.U con domicilio en Andorra. Así no sólo dejan de albergar los enlaces, sino que se desvinculan empresarialmente de la web que los aloja situada en otro país.

¿Qué puede implicar este movimiento?

Esta jugada podría implicar que los propietarios de los derechos de autor de estos contenidos no pudieran demandar a SeriesYonkis, porque ahora, en la práctica, no alberga ningún enlace a contenidos protegidos. Ellos enlazan a otra web, a SeriesCoco.

Los demandantes tendrían que cargar contra la versión "espejo", pero en ese caso, desde la matriz, se podrían generar entonces otros clones como es el caso de SeriesKiwi en el que estarían alojados los links a los contenidos. Desde SeriesYonkis solo tendrían que redirigir sus enlaces.

Según explica a RTVE.es David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual, se trata de un movimiento "ingenioso", aunque también señala que puede ser que a Burn Media no le sirva de nada. Aunque su clon esté albergado en otro país "si la web se administra desde España" la ley Sinde podrá actuar contra ella.

“No me extrañaría que se considerara que el enlace a la página que enlaza es una infracción“

Bravo argumenta que esto se debe a que todo queda en manos "de quién y cómo interprete la ley" y recuerda que no sólo se perseguirán a las webs que se lucren sino también a aquellas que "puedan causar un daño patrimonial".

Así, aunque la Justicia ha dictado en varias ocasiones que enlazar a contenidos protegidos con derechos de autor no es ilegal, "no me extrañaría nada que la Comisión dijera que es SeriesYonkis quien centraliza la actividad y que por lo tanto el enlace a la página que enlaza es una infracción", concluye el abogado.