Cronología: más de dos años de la Ley Sinde

- Finalmente, el 30 de diciembre se aprobaba el Reglamento de la ley antidescargas, el último paso que quedaba para la entrada en funcionamiento de la ley que prevé el cierre de páginas web con contenidos protegidos con derechos de autor.

- 2 de diciembre. El Consejo de Ministros no ha aprobado finalmente, en contra de lo previsto, el reglamento de la ley Sinde. El ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, había confirmado este viernes que el Consejo de Ministros llevaba "en el orden del día" abordar dicho reglamento, algo para lo que contaba con el visto bueno del Gobierno electo del Partido Popular.

Ante la inminente aprobación del Reglamento la Red había vuelto a movilizarse en contra de la ley antidescargas con la difusión de varios escritos en la línea del Manifiesto que cientos de internautas suscribieron hace dos años.

- 25 de noviembre. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, adelanta en una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE que el Consejo de Ministros no va a aprobar en el Consejo de Ministros de ese día el reglamento que desarrolla la ley antidescargas. El Gobierno en funciones buscará el acuerdo con el PP.

- 24 de noviembre. El Consejo de Estado aprueba en el pleno de esta institución su dictamen sobre el reglamento que desarrolla la Ley Sinde, de descargas en internet, y lo remite al Ministerio de Cultura para su estudio. Algunos medios señalan que se aprobará en el Consejo de Ministros del Gobierno en funciones del día siguiente.

- 10 de octubre. El verano pasa y el Reglamento sigue sin aprobarse a la espera de los informes de los órganos consultivos. La ministra Cultura, Ángeles González-Sinde, afirma que confía en que el Reglamento de la conocida ley antidescargas sea aprobado antes de las elecciones.

- 7 de octubre. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera en su informe no vinculante sobre el Reglamento de ley Sinde que solo puede aplicarse a los prestadores de servicios con ánimo de lucro.

- 13 de abril: Sinde afirma estar segura de que "en muy poco tiempo la piratería va a ser un recuerdo del pasado" y que la ley antidescargas permitirá desarrollar de forma "más rápida" un mercado legal de contenidos culturales en internet.

- 6 de marzo: La ley Sinde entra en vigor tras ser publicada en el BOE y Cultura confía en que esté operativa en verano. Antes se tiene que aprobar el Reglamento que regula la Comisión que examinará las denuncias a páginas de descargas. Dicho Reglamento tiene que ser revisado por los órganos consultivos.

- 15 de febrero: El Pleno del Congreso aprueba la ley Sinde por 323 votos a favor de PSOE, PP y CIU, 19 en contra de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención. Tras más de un año y dos meses de tramitación, el texto es aprobado en la Cámara Baja, el mismo lugar donde fue rechazado a finales de 2010.

- 13 de febrero: La XXV edición de la gala de entrega de los premios Goya se ve salpicada por la polémica ley. En su discurso, el presidente de la Academia, advierte al sector del cine que internet no es el futuro, sino el presente, y que la red "es la salvación".