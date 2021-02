La polémica ley antidescargas estuvo presente el pasado domingo en la gala de los Premios Goya.

Por un lado el grupo de activistas conocido como 'Anonymous' se hizo notar en la alfombra roja. Cientos de personas, muchos de ellos con la careta de 'V de Vendetta', se acercaron al Teatro Real para manifestar su rechazo a la denominada ley Sinde. Cánticos, abucheos y huevos acompañaron al 'glamour' en la alfombra roja.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde fue recibida con gritos de "Sinde dimisión, Sinde dimisión" y la protesta no se quedó solo en la calle.



La polémica traspasó las puertas del teatro. Andrèu Buenafuente, conductor de la ceremonia, bromeaba sobre la polémica ley antidescargas nada más hacer su aparición en el escenario colgado de un arnés: "Esto ha sido una descarga legal".

A continuación se dirigía a la ministra de Cultura, sentada junto a Álex de la Iglesia. "Espero que la gala le EMULE, digo le mole".

Como era de esperar el discurso de Álex de la Iglesia también estuvo protagonizado por la ley antidescargas.