El grupo de activistas conocido como 'Anonymous' se ha hecho notar en la alfombra roja, aunque no la hayan pisado. Cientos de personas, en total unos 300, muchos de ellos con la careta de 'V de Vendetta' y otros muchos a cara descubierta, se han acercado al Teatro Real para manifestar su rechazo a la denominada ley Sinde. Cánticos, abucheos y huevos han sido los acompañantes del 'glamour' en la alfombra roja.

El Gobierno había intentado desplazar la protesta, convocada por internet, al ministerio de Cultura. Pero los manifestantes han hecho caso omiso a estas indicaciones.

Por la tarde tomaban posiciones alrededor de la valla. Querían estar en primera línea. Que se les viera que era su objetivo principal.

Era fácil reconocerlos entre las señoras con paraguas que también pugnaban por un buen sitio. Preguntamos a un grupo de chicas sorprendidas al ser descubiertas, todavía no llevan careta. "Si te dijeramos que somos 'anonymous' dejaríamos de serlo", nos dicen, y añaden que el objetivo de su protesta contra la ley Sinde es dejar claro que hay mucha gente que no está de acuerdo con el texto y que protestarán de forma pacífica.

Descubrimos a otra pareja de anónimos. Les delata la bolsa casi transparente en la que llevan la careta para la protesta. Está pegada a un cartón recortado de una caja de galletas. "Es que se habían agotado las máscaras", nos cuentan.

Explican que protestan "contra la ley Sinde porque no estamos de acuerdo, más bien estamos hasta las narices". Añaden que es su forma de hacerse ver en este evento para dejar constancia de que hay gente que no está de acuerdo con la ley que prevé el cierre de webs con contenidos protegidos con derechos de autor.

Antes de la hora prevista, las 20:00 según las recomendaciones de los 'ciberactivistas', han comenzado a aflorar las primeras máscaras. Se producía entonces una reacción en cadena.

La policía registraba a algunos manifestantes, aunque no daban abasto. Con el lema 'somos Anonymous, somos legión' cada vez eran más los que con su careta de plástico, de papel, de cartón, pintada en un folio, comenzaban a silbar a todo aquel que hacía su entrada en la gala de los Goya.

"Lo importante es el mensaje", no cuenta uno de los 'anonymous' con una máscara de papel totalmente mojada por la lluvia.

Tras más de un año y dos meses de tramitación, la polémica ley Sinde encara el próximo martes la recta final, cuando previsiblemente será aprobada en el Congreso.

Para otros jóvenes la concentración responde a la necesidad de defender la libertad en la Red. "Que quede claro que no queremos que la cultura sea gratis", han apuntado, "pero que sea asequible, y que si no puedo pagar una entrada de cine, que al menos pueda ver contenidos 'online".

Un discurso centrado en la ley Sinde

Como era de experar el discurso de Álex de la Iglesia también ha estado protagonizado por la ley antidescargas.



"No podemos olvidar el meollo del asunto. Una película no es película hasta que alguien se sienta delante y la ve. Sin público esto no tiene sentido, no podemos olvidarlo jamás", ha afirmado el cineasta añadiendo que "si queremos que nos respeten hay que respetar primero".

“Internet es la salvación de nuestro cine“

De la Iglesia ha hecho hincapié en su idea de que la industria del cine tiene que sufrir un cambio. "Estamos en un momento de no retorno y hay que actuar, no hay marcha atrás. Las reglas del juego han cambiado".

Ha añadido que "Internet no es el futuro, internet es el presente. Es la manera de comunicarse, de compartir cultura que utilizan cientos de millones de personas" y se ha referido a los internautas "a ellos no les gusta que les llamen así. Ellos son ciudadanos, son sencillamente gente. Son nuestro publico. Ese publico ha dejado de ir al cine porque están delante de una pantalla de ordenador. Internet es la salvación de nuestro cine".