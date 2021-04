La libre dispensación de la píldora del día después no aumenta la incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) ni la frecuencia de relaciones sexuales sin protección, según las conclusiones de la Conferencia de Consenso sobre anticoncepción de urgencia de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), celebrada en noviembre de 2011 y presentadas por primera vez este lunes en Madrid.

"Una vez realizada la revisión bibliográfica y una vez puesta en discusión, los expertos han llegado a la conclusión de que los estudios de los que disponemos sobre provisión por adelantado o libre dispensación (de la píldora del día después) muestran que no hay un aumento de la incidencia de infecciones de transmisión sexual (ETS)", ha señalado la presidenta de la SEC, la doctora Esther de la Viuda.

Además, según estas conclusiones de consenso, elaboradas por expertos de diferentes ámbitos, como la Atención Primaria, la Cardiología o la Hematología, el uso de la píldora del día después "no aumenta la frecuencia de relaciones sexuales sin protección y no van a cambiar los patrones de uso de anticoncepción regular".

Estas conclusiones van en la línea de la última encuesta sobre anticoncepción de urgencia realizada por la SEC, en la que participaron 6.200 mujeres entre 14 y 50 años de edad. Sus datos muestra que solo el 14 % de las españolas habían utilizado alguna vez la píldora del día después, el 77 % por haber tenido algún problema puntual con el uso del preservativo. Sólo el 4,6 % tomó la píldora por no haber empleado antes ningún otro método regular de anticoncepción.

La SEC y la Fundación Española de Contracepción (FEC) han decidido presentar este lunes las conclusiones de consenso y reiterar los datos de su encuesta coincidiendo con la decisión del Gobierno de estudiar la posibilidad de que la píldora del día después deje de dispensarse libremente en las farmacias, como se decidió hace dos años, y pase otra vez a requerir receta médica.

De hecho, carece de efectos adversos graves --sólo puede provocar náuseas, cefaleas o alteraciones en el sangrado--, ni siquiera con su uso repetido; no es tóxica y no provoca interacciones importantes con otros medicamentos. Según De la Viuda, "cumple con todas las características de un fármaco de libre dispensación".

"No nos gustaría que el informe no estuviera basado en evidencias científicas ni que tuviera algún sesgo de otra naturaleza, como algún tiempo de juicio previo sobre qué pueden estar haciendo las mujeres o qué se puede estar derivando del uso de la píldora postcoital", ha reclamado el doctor Pérez Campos.

Tanto la presidenta de la SEC como el presidente de la Fundación Española de Contracepción (FEC), Ezequiel Pérez Campos, lamentan que no se haya pedido la colaboración de sus organizaciones para este estudio y han pedido a Sanidad que se base solo en datos científicos y no contenga sesgos de otra naturaleza.

Un prospecto obsoleto

Además, el presidente de FEC subraya que esta píldora "no es abortiva", a pesar de contar con un prospecto "obsoleto" en este sentido, que no precisa que este fármaco "no impide la implantación del huevo fecundado". Tampoco supone, ha precisado, "una bomba hormonal" para el organismo de la mujer, un error que, según dice, ha calado hondo en la sociedad.

Para el doctor Pérez Campos, la píldora del día después lleva dos años siendo de libre dispensación en España "sin que se haya dado ningún problema médico" y consideraría "una regresión social y sanitaria" que volviera a necesitar prescripción. A su juicio, sería también "ir contracorriente" en Europa, donde países como Francia o Reino Unido la dispensan libremente y ahora comienza Irlanda.

A juicio de la doctora De la Viuda, el problema no estaría en volver a la receta para conseguir este fármaco, sino en que este cambio "supusiera una vuelta a la situación anterior", en la que había una cobertura deficiente en fin de semana para conseguir esta pastilla y su disponibilidad dependía de cada comunidad autónoma. Sin embargo, apunta, mejorar la situación requeriría una inversión.