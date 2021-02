El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha anunciado este jueves que el BCE va a aumentar el número de activos de crédito que aceptará como garantía en las operaciones de refinanciación, lo que facilitará que los bancos accedan a la liquidez que ofrece. En este sentido, Draghi ha reconocido que la entidad monetaria ha asumido más riesgos con algunas de las medidas extraordinarias que ha aprobado para afrontar la crisis, pero ha considerado que "este riesgo es manejable".

Draghi ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, en la que ha informado de que se ha decidido mantener los tipos de interés de la zona euro en su mínimo histórico del 1% porque existen "señales provisionales de una estabilización económica a un nivel bajo". Eso sí, el presidente del BCE ha advertido de que las perspectivas se encuentran sujetas a una gran incertidumbre y riesgos a la baja.

En la comparecencia, Draghi ha apuntado que se espera una demanda sustancial en la segunda subasta extraordinaria de liquidez a tres años, que tendrá lugar este mes de febrero, y ha mostrado su preocupación por la reciente caída en la concesión de créditos.

Draghi confirma el acuerdo en Grecia

Además, en la comparecencia, Draghi ha confirmado que los partidos griegos ya han alcanzado un acuerdo sobre los ajustes exigidos por la troika para poner en marcha del segundo plan de rescate.

"El primer ministro griego (Lukás Papadimos) me informó de que las partes en conflicto habían llegado a un acuerdo", ha asegurado en la rueda de prensa el presidente de la entidad.

“El primer ministro griego me informó de que hay un acuerdo“

De lo que no ha querido especificar una posible ayuda a Grecia por parte del BCE. "Sobre Grecia no puedo precisar nada sobre cómo se abordarán nuestras carteras de bonos griegos", ha afirmado Draghi, que sí ha mostrado su deseo de que "ahora encajen todas las piezas del puzle". En este sentido, el presidente del BCE no ha excluido la posibilidad de que la entidad renuncie a los beneficios sobre los bonos griegos que posee.

El BCE tiene en su balance unos 50.000 millones de euros de bonos griegos que ha comprado en el mercado secundario desde mayo de 2010 un 20% por debajo de su valor nominal, informa Efe.

El Banco Central Europeo no está dispuesto a asumir pérdidas y todavía no está claro el precio al que intercambiaría, si lo hace, los bonos griegos. Pero la diferencia del precio nominal de los bonos y el precio al que los adquirió la entidad monetaria en el mercado secundario (el beneficio) es de unos 11.000 millones de euros, según The Wall Street Journal, dinero que ayudarían a cubrir los entre 15.000 y 20.000 millones de desfase detectado por la troika entre lo pactado en el segundo rescate y las necesidades actuales de Atenas.

La manera de ayudar sería esta: el BCE cambiaría sus bonos griegos por bonos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que a su vez se los devolverá a Grecia al precio a que los compre al BCE.