Jubilación parcial Ya existe la posibilidad de cobrar pensión y salario mediante la jubilación parcial después de cumplir los 60 años, simultánea con un contrato de trabajo a tiempo parcial y vinculada o no con un contrato de relevo. La novedad sería ampliarlo después de los 65 años.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en su primera comparecencia en el Congreso, ha subrayado que la reforma laboral que el Gobierno aprobará este viernes busca romper la dualidad del mercado laboral, con una alta tasa de temporalidad, y mejorar el empleo juvenil que ahora sufre una tasa de desempleo del 48,5% según la última encuesta del INE. Báñez se ha mostrado rotunda y ha descartado el contrato único y los minijobs.

Báñez ha afirmado que el Gobierno "nunca ha tenido en mente establecer el contrato único porque es inconstitucional".

Con respecto a los minijobs, Báñez destaca que "no caben en nuestro marco laboral". Ha explicado que en España no es posible un contrato a tiempo completo con un salario de 400 euros porque el salario mínimo es de 641 euros y "eso no lo va a cambiar". Añade que no va modificar la legislación para "hacer más precarios a los jóvenes".

Báñez ha dicho que el Gobierno "tendrá en cuenta" los acuerdos alcanzados por patronal y sindicatos, pero ha añadido que "la obligación del Gobierno es presentar una reforma completa".

Responsalibilidad contra la huelga Respecto a la posibilidad de que los sindicatos convoquen una huelga general tras conocer la reforma, Báñez ha hecho una llamamiento: "Confío y apelo a la responsabilidad de los agentes sociales para que no haya escenarios de conflicto en el corto plazo cuando se presente esta reforma laboral". La nueva titular de Empleo ha afirmado que la reforma laboral será "completa, equilibrada, operativa y útil" pero sin concretar los asuntos más espinosos como la contratación o el coste del despido. En otra comisión del Congreso, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha mostrado más claro y es partidario de "simplificar contratos y potenciar el empleo indefinido". Báñez ha dejado caer que para mejorar el empleo juvenil, sobre todo el de los que "no tienen ningún título" se debería compatibilizar la formación con un trabajo remunerado, pero sin dar más detalles. Lo que si que ha especificado es que los trabajadores tendrán derecho a la formación profesional permanente y que se creará una "cuenta de formación" que acompañará a los empleados durante toda su vida laboral. Por otra parte, se reformará la formación profesional con un proyecto conjunto que implicará al Ministerio de Educación y a los agentes sociales.

Retraso de la jubilación Báñez ha afirmado que impulsará cambios legislativos para que se pueda alargar la vida laboral de "forma voluntaria", con el cobro simúltaneo de la pensión y un salario. En la actualidad solo el 6% de las personas que se jubilan en España lo hace más allá de los 65 años que marca la ley. También ha defendido que para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es necesario que la pensión sea "más proporcional a las aportaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral". La ministra se ha propuesto disminuir las prejubilaciones, que ahora suponen el 50% de las jubilaciones que se producen antes de los 65 años, y acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Aboga además por poner freno a la práctica de usar la prestación por desempleo como mecanismo de jubilación encubierta, ya que el 25% de los trabajadores que acceden a la jubilación provienen del desempleo. Asimismo, tiene previsto aprobar a finales de marzo, en conferencia sectorial, el plan de empleo de 2012 para reducir el paro juvenil, en cuyo marco se evaluará la eficacia de las políticas activas de empleo. Entre la batería de reformas legislativas que va acometer, Báñez ha citado la ley de apoyo a los emprendedores que verá la luz en este trimestre, el proyecto de ley sobre la Agencia Estatal de la Seguridad Social y el proyecto de mutuas y accidentes laborales. También ha apuntado un exigente plan de lucha contra el fraude en la contratación y en el cobro indebido de prestaciones.