El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha reconocido que el ingreso de Grecia en la zona euro "fue un error, porque entró con cifras que eran falsas". Además, en una intervención televisada, el presidente galo ha afirmado que los países de la eurozona han "pagado las consecuencias (de aquella decisión) en los últimos meses".

Sarkozy ha valorado al mismo tiempo el acuerdo de los líderes europeos para ampliar el fondo de rescates a un billón de euros y la condonación de un 50% de la deuda griega con sus acreedores privados y considera que "Grecia puede salvarse por la decisión de ayer" y que confía en el país heleno.

El presidente galo ha reducido la previsión de crecimiento de la economía francesa del 1,75% al 1% para 2012. Frente a la crisis, ha dicho que el gobierno tendrá que disponer de entre 6.000 y 8.000 millones de euros en ahorros adicionales para equilibrar su presupuesto y ha avanzado que se tomarán las decisiones "dentro de diez días".

Sarkozy ha asegurado que los países de la Unión Europea se han visto ante un "problema moral: Europa es una familia (...) y si cuando un miembro tiene problemas se le deja caer, ¿qué mensaje se envía?", se ha preguntado.

"Si el euro explotaba, explotaba toda Europa", ha resumido el presidente, en una intervención televisada en hora de máxima audiencia, después de varios meses sin que se hubiera prestado a una entrevista ante los ciudadanos.

"No podíamos declarar a Grecia en bancarrota", ha asegurado el presidente, quien ha inisistido en que si a ese país se le hubiera dejado caer "habría habido un proceso en cascada que se habría llevado a todos por delante".

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha declrado que sin el acuerdo alcanzado la pasada madrugada en Bruselas entre los países de la eurozona "no solo Europa, sino todo el mundo hubiera ido hacia la catástrofe" .

La canciller a considerado en este sentido que el FEEF podrá actuar y calmar las tensiones especulativas en el mercado secundario de la deuda, dando a entender que así el Banco Central Europeo (BCE) quedará liberado de seguir llevando a cabo intervenciones no convencionales de compra de bonos soberanos.

"Tengo conocimiento de que se ha abordado el asunto en muchas ocasiones, pero ahora tenemos por delante mucho trabajo y tenemos que librar otras batallas, que no incluyen las elecciones", dijo Papandréu en una reunión extraordinaria del consejo ministerial a su regreso de la cumbre europea en Bruselas, según su despacho.

Agenda de trabajo

El primer ministro griego ha presentado a sus ministros una agenda de trabajo hasta el próximo mes de marzo con los pasos esenciales para aplicar la decisión de Bruselas y el programa de ahorro de más de 70.000 millones de euros hasta 2015.

La oposición no ha aprobado los puntos de Papandréu, incluido el partido mayoritario conservador de la oposición "Nueva Democracia", cuyo líder Antonis Samarás, ha declarado en Atenas que "si no se impulsa el crecimiento, entonces no habremos conseguido una solución" y ha reiterado que su partido continuará negándose a apoyar "el error".

El resto de los partidos ha criticado al Gobierno por aceptar la presencia permanente de inspectores de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para vigilar el cumplimento de los programas de austeridad impuestos a Grecia.

Pero Papandréu dijo en el Consejo de Ministros que "los expertos internacionales no son inspectores, sino que nosotros les pedimos que vinieran".

La diputada disidente Dora Bakoyani, con cuatro escaños en el Parlamento, declaró que "la única solución es un Gobierno de concertación nacional".

A su vez, el líder de la Coalición de Izquierdas, Alexis Tsipras, indicó que la quita "trae una permanente y larga supervisión extranjera". Para la secretaria general del Partido Comunista, Aleka Paparfiga, el acuerdo es "un engaño al pueblo", y el líder de ultraderecha, Yorgos Karatsaferis, consideró que "el Gobierno ahora se ha vuelto peligroso al aceptar una quita (de la deuda soberana) del 50%".