Francisco Javier García Marín, 'El Cuco', ha insistido este martes en que no participó en las tareas para hacer desaparecer el cuerpo de Marta del Castillo y, a preguntas del abogado de la acusación particular, ha afirmado: "si quiere saber dónde está Marta, pregúntele a él", en referencia al asesino confeso, Miguel Carcaño. "El lo sabe", ha insistido.



'El Cuco' que ha llegado a los juzgados a las 10.10 horas en un coche, irreconocible con una larga melena rubia y ocultando su rostro con unas gafas de sol y un pañuelo, ha comparecido como testigo este martes ante el tribunal, después de que la Audiencia Provincial, en una sentencia firme, lo absolviera de violación y asesinato pero lo condenara por encubrimiento a dos años y once meses de internamiento seguidos de un mes de libertad vigilada.

00.48 min 'El Cuco' ha llegado sobre las 10.10 horas a la Audiencia de Sevilla con el pelo largo y ocultando su rostro con gafas de sol y un pañuelo. Ha llegado andando acompañado de su hermano tras bajarse de un coche y ha sorprendido a la multitud de periodistas que esperaban su llegada al lucir una melena rubia a media espalda.





Durante su comparecencia, el letrado de la familia de Marta, José María Calero, le ha preguntado: "usted ya ha sido juzgado, ¿quiere hacer el favor, para que los padres de Marta puedan descansar, de ofrecer algún dato para encontrar a Marta?", a lo que el 'Cuco' ha respondido: "Si lo supiera, lo habría dicho hace tiempo; si lo quiere saber pregúnteselo a él; él lo sabe", señalando al asesino confeso.

01.39 min El menor juzgado por la violación y muerte de la joven sevillana Marta del Castillo, ha sido condenado a tres años de reclusión en un centro de menores, seguidos de otros dos años de libertad vigilada, por un delito de encubrimiento. Sin embargo, la sentencia absuelve al menor de los delitos de violación y asesinato, lo que ha sido calificado como "un jarro de agua helada" por el abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, que ha acudido a recoger la sentencia en nombre de la familia.

Niega su participación En la quinta sesión del juicio contra el asesino confeso, Miguel Carcaño, y sus tres presuntos cómplices, 'El Cuco' ha negado que esa noche cogiera el coche de su madre y se dirigiera con el también acusado Samuel Benítez a la vivienda de León XIII donde se produjo el crimen; que él se quedara en el coche mientras Samuel entraba en el domicilio; que Samuel saliera "diciendo que había dentro un marrón muy grande"; que entrara y viera a Miguel "envolviendo" algo parecido a un cuerpo, así como también ha negado que el hermano del asesino confeso lo amenazara para que no contara nada. Además, y cuestionado por la vivienda de León XIII, ha dicho que coincidió "un montón de veces" en ese piso con la víctima, añadiendo, asimismo, que algunos días "me quedé a dormir debajo de la mesa del ordenador del cuarto de Miguel", zona en la que se encontraron restos biológicos del joven mezclados con los de Marta. "He estado debajo de la mesa para dormir, en posición fetal", ha llegado a decir. 'El Cuco' ha relatado que la tarde del 24 de enero quedó con Marta "en ir a buscarla", y, sobre las 18,00 horas, "me llamó para decirme que estaba con Miguel en una plaza, por lo que fui hasta allí en bicicleta", y una vez en la plaza "me dijeron que se iban a Triana, pero yo no fui, por lo que quedamos en vernos en el polideportivo de San Pablo para hacer 'botellón'".



"No quedamos en vernos en León XIII", ha querido aclarar, señalando que, sobre las 21.15 horas, estando ya en los alrededores del pabellón de deportes, "le mandé a Marta un mensaje para decirle que no viniera, porque mis amigos se iban y yo no me iba a quedar solo allí". Ha negado que Carcaño le llamara esa tarde "para comunicarle que tenía un problema y que necesitaba un coche". "No es cierto", ha respondido a preguntas del fiscal. Durante su declaración, el presidente del tribunal ha tenido que llamarle la atención para que contestara a las preguntas con educación, así como para que se retirara los pelos de la cara.

Un testigo da la sorpresa Antes de la declaración de 'El Cuco', el último testigo en ver a la joven asesinada con vida ha dado la sorpresa al asegurar que la tarde del día 24 de enero de 2009 quedó con Marta del Castillo en Triana para ir a ver el Cristo de las Tres Caídas, y ha revelado que quien acompañaba a la joven en una motocicleta era el menor apodado 'El Cuco' -quien declara hoy también como testigo- y no el asesino confeso, Miguel Carcaño, como había mantenido en todas sus declaraciones anteriores. De este modo, el testigo Ángel Jesús R. ha relatado que el día 24 de enero quedó con Marta en la Plaza del Altozano y que la joven llegó en moto acompañada por un joven, al que le presentó "como 'Cuco', y no como Miguel", lo que ha llevado a que el letrado de la acusación particular solicite un receso de cinco minutos tras esta "revelación inesperada" y esta "sorpresa".



Así, tras el receso, el letrado ha solicitado que el testigo compruebe si Miguel era el que acompañaba a Marta la tarde del 24 de enero de 2009, y el testigo, tras observarlo de frente, ha dicho que Miguel "no es" la persona que iba con la joven ese día. Otro testigo, la joven Cristina M.I. ha relatado que había quedado con Marta y le llamó al móvil a las 20.20 horas -momento en que estaba llegando al piso del presunto asesino- y le colgaron la llamada. A la siguiente llamada, ha explicado, el móvil daba señal de estar apagado o fuera de cobertura.

'El Cuco' "miente por todos lados" El abogado de los padres de la víctima ha afirmado que no dan valor al testimonio de Angel Jesús, que atribuyen a un error por la "presión o el estado de nervios", y dado que este mismo testigo compareció en el juiciocontra 'El Cuco' y relató que Marta llegó "con un chico", por lo que todos dieron por sentado que era Carcaño. Los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, creen que el tiempo demostrará que 'El Cuco' "ha mentido" este martes en su declaración como testigo "y si hay que imputarlo de algo más, se hará". Así lo ha declarado el padre a pocos metros del lugar por el que en torno a las 13.40 horas ha salido 'El Cuco' escoltado por una quincena de agentes de Policía en un turismo, sobre el cual se han abalanzado decenas de personas que se ' encontraban allí congregadas gritando "asesino" y golpeando el vehículo. Antonio del Castillo ha insistido en que "como testigo tiene la obligación de decir la verdad" y que su versión "se le va a desmontar y puede que pase algún tiempo más en prisión". Ha destacado que la declaración de el Cuco, que ha asegurado que admitió su participación en los hechos por coacciones policiales, ha dejado "en muy mal lugar" al Estado de Derecho, "gracias al que ellos están en libertad". Según el padre de Marta, parece que España es un país "en el que la policía maltrata y la policía es la que da los indicios", por lo que entiende que este cuerpo de seguridad "se habrá sentido muy ofendido porque los está acusando de maltratadores", ha añadido. Antonio del Castillo ha reseñado la actitud "altanera" de 'El Cuco', que piensa "que lo vamos a creer todos", y considera que "han llegado a un acuerdo" y que por ello no tiene ninguna intención de "vengarse" del asesino confeso, Miguel Carcaño, que le implicó a él en los hechos. Por su parte, Eva Casanueva ha indicado que 'El Cuco' "ha seguido en su misma retórica, mintiendo", y ha dicho que "ha estado muy seguro de sí mismo en lo que le convenía y titubeante en lo que le pudiera perjudicar". "Se le han cogido mentiras por todos los lados", ha añadido, "todos saben dónde está Marta", por lo que "ojalá se le acuse por perjurio", ya que al ser testigo tiene obligación de decir la verdad.