La Comisión Europea se ha mostrado este martes convencida de que las autoridades españolas están tomando las medidas adecuadas para que la economía "vuelva a su cauce" y ha descartado que esté sobre la mesa un plan de rescate para el país.

"No hay ningún plan de rescate sobre la mesa" para España, cuya prima de riesgo ha batido este martes un nuevo récord al superar los 400 puntos básicos, ha indicado la portavoz comunitaria de Mercado Interior y Servicios, Chantal Hughes.

Además, la portavoz ha hecho extensible esta confianza a las autoridades de Italia, cuya prima de riesgo también se acerca a los 400 puntos, y a las de Chipre, país para el que ha descartado que sea necesario un plan de rescate como se especula en los últimos días.

Bruselas mantiene "contacto estrecho" con las autoridades de los dos países mediterráneos y no considera que se hayan producido cambios dramáticos en su situación, "por el contrario, estos dos países toman las medidas necesarias para enderezar la situación", ha afirmado Hughes.

La portavoz ha asegurado que la Comisión está "absolutamente convencida" de que las autoridades españolas están adoptando "todas las medidas necesarias para lograr la consolidación fiscal" y para que la economía "vuelva a su cauce".

España e Italia también pagan la deuda griega

Sobre el acuerdo para el segundo rescate de Grecia, cerrado por los líderes del Euro el pasado 21 de julio en Bruselas, la portavoz ha indicado que hay "trabajos técnicos en curso" entre los expertos de los Estados miembros y de la Comisión para avanzar en la concretización de los detalles. Estos contactos se alargarán durante "todo el verano", ha precisado.

Por otra parte, Bruselas ha querido desmentir también las informaciones aparecidas en distintos medios sobre la posibilidad de que España e Italia fueran a ser liberados de pagar su parte del próximo tramo de la ayuda a Atenas, correspondiente al primer rescate de 110.000 millones acordado en mayo de 2010.

"Esos rumores no tienen fundamento", ha dicho tajante la portavoz al ser preguntada por esta opción. "No hay en estos momentos indicios de que habrá países que no pagarán el próximo tramo, y eso se aplica también a Italia y España, que han participado en el acuerdo como los demás", ha explicado.